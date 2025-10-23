Grupo articula lançamento de nova chapa para concorrer à presidência do Grêmio

Jorge Bastos tem 63 anos e foi vice-presidente na gestão de Paulo Odone, entre 2005 e 2006. Lauro Alves / Agencia RBS

Um grupo de conselheiros articula lançar uma terceira via para concorrer com Paulo Caleffi e Odorico Roman na eleição para presidente do Grêmio. O nome escolhido é o de Jorge Bastos, 63 anos, ex-vice-presidente na gestão de Paulo Odone, entre 2005 e 2006, marcada pela Batalha dos Aflitos.

O primeiro desafio do grupo é obter as 30 assinaturas de conselheiros necessárias para homologar a chapa até sexta-feira (24), quando expira o prazo de registro de candidaturas.

Bastos faz parte do movimento Grêmio Novo, que integra a base de apoio da gestão Alberto Guerra e conta com apenas sete conselheiros no Conselho Deliberativo.

Logo, para tornar a candidatura viável, o grupo tenta obter o apoio de conselheiros independentes e de movimentos que não estejam comprometidos nem com Caleffi e nem com Odorico, os dois pré-candidatos confirmados até agora.

O primeiro turno da eleição, quando votam apenas os conselheiros, ocorrerá no dia 30 de outubro. Para avançar ao segundo turno, no pátio, com a participação dos sócios, no dia 8 de novembro, os candidatos precisam obter 20% dos votos dos conselheiros presentes na sessão de votação.

Na última eleição, em 2022, disputada entre Alberto Guerra e Odorico Roman, o primeiro turno contou com a presença de 307 conselheiros. Naquele cenário, por exemplo, seriam necessários 62 votos para garantir a ida ao pátio.

O estatuto tricolor permite que mais de dois candidatos disputem o voto dos associados no "pátio" desde que todos tenham ultrapassado a cláusula de 20% dos votos no Conselho Deliberativo.

Quem é Jorge Bastos

Administrador de empresas, Jorge Bastos é conselheiro do Grêmio desde 2004 e foi um dos vice-presidentes do Conselho de Administração na gestão de Paulo Odone, entre 2005 e 2006.

Em 2014, concorreu à presidência, mas não conseguiu os votos necessários no Conselho. Naquele pleito, Romildo Bolzan Júnior acabou sendo eleito para o seu primeiro mandato, ao derrotar no segundo turno o candidato Homero Bellini Júnior.

Entre entre 2014 e 2016, Bastos foi vice-presidente do Conselho Deliberativo, liderado à época por Milton Camargo.