Grêmio

Política tricolor
Notícia

Grupo articula lançamento de nova chapa para concorrer à presidência do Grêmio

Ex-vice-presidente Jorge Bastos busca apoio para registrar chapa até sexta-feira (24), quando expira o prazo para a disputa do pleito

Rodrigo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS