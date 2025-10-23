Grêmio e Juventude se enfrentam neste domingo, às 16h, pela 30ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
O Tricolor vem de goleada sofrida contra o Bahia, na última rodada. Já o time caxiense venceu o Bragantino por 1 a 0.
Escalações para Grêmio x Juventude
Grêmio: Volpi; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Alysson, Edenilson e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes
Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Abner (Luan Freitas) e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Peixoto; Rafael Bilu, Gabriel Taliari e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini
Arbitragem para Grêmio x Juventude
Alex Gomes Stefano, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha. VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (quarteto carioca).
Onde assistir a Grêmio x Juventude
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 13h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A RBS TV, a ge.tv, o Premiere e o Sportv anunciam a transmissão.
Como chegam Grêmio x Juventude
Grêmio
O time gremista precisa se recuperar da goleada sofrida contra o Bahia. O técnico Mano Menezes deve ter o retorno de Arthur, no meio de campo. O jogador se recuperou de desconforto muscular e voltou a treinar na quarta.
Além de Arthur, o Tricolor deve contar com retornos como o do goleiro Tiago Volpi, recuperado de edema muscular, e o volante Dodi, que estava suspenso. O lateral Marcos Rocha é baixa em função de lesão muscular.
Juventude
O treinador ainda segue com os problemas semanais após cada rodada. O zagueiro Marcos Paulo foi avaliado e tende a desfalcar o time. O zagueiro Luan Freitas está recuperado de uma lesão no ombro e treina normalmente. Ele deve ir para o jogo na capital gaúcha.
O técnico Carpini também ganhou reforços para a rodada que se aproxima. O goleiro Jandrei retorna de suspensão e volta ao time titular após ter ficado de fora da vitória contra o Bragantino.
Ingressos para Grêmio x Juventude
