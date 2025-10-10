Grêmio x Brasil de Pelotas: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Arthur é uma das atrações do Grêmio neste sábado. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Grêmio e Brasil de Pelotas se enfrentam neste sábado (11), às 11h, em jogo-treino. A atividade ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

A torcida poderá acessar o estádio mediante doação de um brinquedo em bom estado ou de valor mínimo de R$ 10 destinado ao Instituto Geração Tricolor (IGT), via QR Code.

No dia do evento, o acesso ao público será realizado pelas Rampas Oeste e Leste da Arena. Os portões estarão abertos a partir das 10h: o setor disponível será a Arquibancada Norte, acessada pelos portões Q, S, U e W. As doações serão recebidas no momento de acesso pelas rampas.

Escalações para Grêmio x Brasil de Pelotas

Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Lucas Esteves (Marlon); Cuéllar e Arthur; Alysson, Edenilson e Pavon; Carlos Vinícius.

Técnico: Mano Menezes.

Brasil de Pelotas: Gabriel; Vitor Becker, Yuri e Felipe Camargo; Lucas Serafini, Matheus Obina, Giovani e Otávio; Silvano, Adriano Klein e Patrikão.

Técnico: Emerson Cris