Grêmio x Atlético-MG: tudo sobre o jogo da final do Brasileirão sub-17 2025. Arte GZH

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 20h, pela final do Brasileirão sub-17 de 2025. O jogo de ida ocorre na Arena, em Porto Alegre.

O Tricolor passou pelo Palmeiras nas semifinais, ao vencer nos pênaltis por 4 a 3, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Já o Galo eliminou o Athletico-PR, por 3 a 2, no mata-mata.

Escalações para Grêmio x Atlético-MG

Grêmio: Gabriel Menegon; Vitor Ramon, David Brendo, Luiz Eduardo e Lucas Rian; Danillo, Tiago e João Borne; Roger, Gabriel Mec e Lucca. Técnico: Ruimar Kunzel.

Atlético-MG: Kaio; Samuel, Vitor, Pedro Xavier e Rafael Martins; Luiz Henrique, João Pedro e Hendel; Riquelme, Wallysso e Caua Campos. Técnico: Henrique Teixeira.

Arbitragem para Grêmio x Atlético-MG

Francisco Naydson Albuquerque de Souza (CE), auxiliado por Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (CE) e Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE). VAR: Philip Georg Bennett (RJ).

Onde assistir a Grêmio x Atlético-MG

O Sportv anuncia a transmissão da partida.

Como chegam Grêmio x Atlético-MG

Grêmio

O Grêmio chega à final após 12 vitórias, três empates e seis derrotas. Além de 49 gols marcados e 35 sofridos. Nos matas, o Tricolor eliminou Bragantino (4 a 2) e Palmeiras (nos pênaltis, após empate em 0 a 0).

Atlético-MG

O Atlético-MG chega à decisão após 12 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Além de 49 gols marcados e 25 sofridos. Nas quartas, passou pelo Flamengo (2 a 1) e nas semis eliminou o Athletico-PR (3 a 2).

Ingressos para Grêmio x Atlético-MG

Os ingressos já estão disponíveis no site da Arena do Grêmio. Associados nas modalidades Arquibancada e Cadeira não pagam ingresso e ainda podem levar dois acompanhantes. Sócio Torcedor paga apenas R$ 5,00, e o público em geral paga R$ 10,00 - também está disponibilizada a meia-entrada. Já sócio Infantil e menores de 16 anos têm entrada gratuita, desde que acompanhados por um adulto.

O clube destaca que o acesso ao estádio será exclusivo através do reconhecimento facial, conforme a Lei Geral do Esporte nº 14.597/2023. Para cadastrar a biometria, caso ainda não tenha, clique aqui.