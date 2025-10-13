Grêmio x Atlético-MG ao vivo pela final do Brasileirão sub-17; acompanhe

O Grêmio entra em campo às 20h desta segunda-feira (13) para enfretar o Atlético-MG pelo jogo de ida da final do Brasileirão sub-17 de 2025. O confronto ocorre na Arena, em Porto Alegre. Além da live no YouTube de GZH, acompanhe a partida no Gaúcha 2.

O Grêmio chega à final após 12 vitórias, três empates e seis derrotas. Além de 49 gols marcados e 35 sofridos. Nos matas, o Tricolor eliminou Bragantino (4 a 2) e Palmeiras (nos pênaltis, após empate em 0 a 0).

O Atlético-MG chega à decisão após 12 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Além de 49 gols marcados e 25 sofridos. Nas quartas, passou pelo Flamengo (2 a 1) e nas semis eliminou o Athletico-PR (3 a 2).

O que é o Gaúcha 2

Canal da Gaúcha usado somente com conteúdos especiais, não alterando programação do canal principal, em FM;

Pode ser acessado pelo site de Zero Hora e app GZH;

Vai trazer mais informações sobre acontecimentos, eventos e feiras, além de mais detalhes sobre o jogo do time do coração.

Como funciona o Gaúcha 2

Para ouvir, você terá de fazer o download do aplicativo GZH na loja (Play Store ou App Store) de seu smartphone ou acessar o site de Zero Hora;

No momento do início da transmissão no Gaúcha 2, alertas serão enviados para o celular (é necessário ativar notificações);

Abra o aplicativo ou o site zerohora.com.br e clique sobre o ícone "..." na barra inferior, ao lado do play da Gaúcha. Depois, escolha a opção "localização";

Clique em Gaúcha 2 para definir como o seu canal para ouvir a Gaúcha;

O fim da transmissão será notificado pelos comunicadores e/ou via pushes e alertas enviados ao smartphone do usuário;

No site de Zero Hora, o usuário poderá acessar o segundo canal por meio de um ícone ao lado da localização da cidade.

Critérios de escolha para transmissões

Quando jogos de futebol são transmitidos em sequência: nestes casos, enquanto o canal principal da Gaúcha relata o que acontece na segunda partida, o Gaúcha 2 traz as repercussões (entrevistas e análises) do jogo que terminou. Sempre que houver esses episódios, o segundo canal será acionado; Em fatos jornalísticos que ocorram ao mesmo tempo: de acordo com avaliação editorial, o Gaúcha 2 vai ser usado para transmitir um dos dois fatos. Restrito a coberturas de eventos ao vivo; Em eventos e feiras: conforme avaliação editorial e relevância comercial, o segundo canal vai servir para cobertura de eventos e feiras importantes no Rio Grande do Sul. Restrito a ao vivo.