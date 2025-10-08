Grêmio vence o Palmeiras nos pênaltis e está na final do Brasileirão sub-17

O Grêmio está classificado para mais uma final em 2025. Após empatar no tempo normal com o Palmeiras na noite desta terça-feira (7), em partida realizada na Arena Barueri, em São Paulo, o Tricolor venceu o Verdão por 4 a 3 nos pênaltis e agora irá em busca do título inédito do Brasileirão sub-17.
Na outra semifinal, também disputada em partida única na noite desta terça, o Galo despachou o Athletico-PR por 3 a 2, em Curitiba. A data da final do torneio de base ainda não foi definida pela CBF.
O jogo
Aos 13 minutos, o Tricolor chegou ao ataque com perigo pela primeira vez. Roger recebeu bom passe na direita, carregou em direção ao gol, cortou para o meio e finalizou. A bola foi no meio do gol, e goleiro fez a defesa. Dois minutos depois, a resposta do Verdão. Vinícius iniciou jogada pela direita, infiltrou na área e recebeu passe de Niakson. O camisa 7 finalizou cruzado, e bola passou raspando a trave.
Nos 17 minutos, David saiu jogando, errou passe e iniciou contra-ataque para o Palmeiras. Vinícius cortou a zaga, soltou em Juan, e o camisa 11 bateu no zagueiro tricolor, que se recuperou no lance após erro de passe. 10 minutos depois um grande lance do time gaúcho. Lucca recebeu novo lançamento e saiu na cara do gol pela esquerda. O atacante cavou e bola bateu no travessão. Nos 30, Gabriel Mec fez belo lançamento que encontrou João Borne no ataque. O camisa 10 finalizou forte, mas a bola explodiu na defesa.
O primeiro gol da partida foi marcado pelo Grêmio, aos 34 minutos. Roger rolou em profundidade para Tiago na direita. O camisa 8 foi até a linha de fundo e fez um grande cruzamento para Lucca escorar e abrir o marcador.
O segundo tempo
Já aos seis minutos, o Palmeiras deixou tudo igual com Vinícius. O atacante chutou forte e bola vai no cantinho do goleiro gremista. O Grêmio parece que não sentiu o gol, tanto que em seguida Lucca recebeu na área, carregou até ficar de frente com o goleiro, mas chutou fraco, para defesa simples de Luiz Fernando. Aos 24 foi a vez do Verdão assustar novamente, com Eduardo, que foi levando e levando a bola até chutar colocado e vê-la passar perto do ângulo esquerdo.
O gol de desempate do Grêmio parecia que estava nascendo quando o zagueiro Luis Eduardo subiu sozinho na pequena área, cabeceou forte e mandou para o fundo das redes. Todavia o jogador estava à frente no momento do cruzamento, e o juiz anulou por impedimento. Cinco minutos depois a grande chance perdida no segundo tempo. Lucca novamente venceu a marcação na entrada da área, mas atacante preferiu chutar por cima do gol num contra-ataque de três contra dois.
A partida não apresentou mais riscos para ambas as equipes até os 43 minutos, quando os donos da casa voltaram a assustar com chute colocado de Eduardo, que passou raspando a trave. Contudo, aos 45 e 46, duas chances do Palmeiras quase determinaram os finalistas do torneio de base. Eduardo recebeu em contra-ataque, finalizou de muito longe, e o goleiro fez uma linda defesa.
Um minuto depois, Luccas cabeceou para área em cruzamento, a bola fica quicando, e Thauan furou. Na sequência do lance, Guilherme finalizou no chão, e bola foi por cima com muito perigo. Não tinha mais jeito, o finalista do Brasileirão sub-17 seria decidido nas penalidades.
Pênaltis
Juan Francisco, Guilherme Lira e Fernando Gabriel marcaram para o Palmeiras, enquanto Luis Pacheco e Thiago perderam para a equipe paulista.
Já Iago, Vitor Ramon, Benjamin e Luiz Eduardo anotaram para o Tricolor, com desperdício apenas de Lucca.
Resultado: Grêmio 4x3 Palmeiras
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.