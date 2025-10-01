Grêmio vence o Bragantino e se classifica para as semifinais do Brasileirão sub-17

Atacante Harlley marcou dois dos quatro gols da equipe. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O Grêmio está classificado para as semifinais do Campeonato Brasileiro sub-17. Nesta terça-feira (30), o Tricolor venceu o Bragantino por 4 a 2, de virada, em Atibaia, São Paulo, e confirmou a vaga na próxima fase.

Os donos da casa abriram o placar aos 18 minutos após um erro na saída de bola gremista. David Brendo tentou um passe dentro da área. Caíque interceptou e deixou Dudu livre para marcar. O empate gremista veio aos 39 minutos quando João Borne cruzou rasteiro na área e Breno desviou contra o próprio gol.

No segundo tempo, o Grêmio virou a partida logo aos três minutos com Harlley, que aproveitou o bate e rebate na área e finalizou cruzado. Mas os paulistas buscaram o empate três minutos depois, quando Joanderson viu o gol aberto após receber passe do lado esquerdo.

A questão é que a base gremista estava disposta a sair com a classificação. O terceiro gol tricolor saiu por volta dos 15 minutos. João Borne achou um belo passe para Harlley, que driblou o goleiro e fez o seu segundo gol na partida. E aos 44 minutos foi a vez de Lucca confirmar a vitória por 4 a 2, com o gol livre para marcar.

Próximo adversário

Nas semifinais, que ainda não têm data marcada, o Tricolor enfrentará o Palmeiras, que venceu o Vasco, também nesta terça-feira, por 3 a 1, jogando em casa. O confronto que dá vaga para a final será com mando de campo dos paulistas.

Na outra semifinal, Athletico-PR e Atlético-MG se enfrentarão. O mando de campo é dos paranaenses.