Grêmio vê chance de coroar geração sub-17 com título brasileiro

Grêmio venceu o jogo de ida por 4 a 1. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

A goleada aplicada na partida de ida, contra o Atlético-MG, na última noite (13), na Arena, por 4 a 1, pela final do Brasileirão sub-17, é vista como uma chance de “coroação” da categoria. Jovens, quase todos nascidos em 2008, são apontados como uma das gerações mais promissoras das categorias de base do clube nos últimos anos.

A oportunidade de assegurar o título, em Minas Gerais, no final de semana, deverá confirmar a expectativa criada nos últimos anos nos garotos.

O discurso interno entre dirigentes e membros da comissão técnica é de humildade. Nos bastidores, principalmente pela juventude dos atletas, a versão repassada é admitir a grande vantagem para não arriscar uma postura soberba ou de “já ganhou”.

O Tricolor pode perder por dois gols de diferença, no sábado (18), na Arena MRV, que levantará o inédito título.

— Agora é trabalhar um pouquinho as questões comportamentais dos atletas, né? Dia a dia, com bastante conversa, através de algumas análises, para que realmente a gente possa estar mantendo os pés no chão — declarou Ruimar Kunzel, treinador da categoria.

O clube “desceu” jovens para alguns jogos do sub-17. O lateral-direito Vitor Ramon, o zagueiro Luis Eduardo, os meias Tiaguinho e Roger e o atacante Gabriel Mec pertencem à categoria sub-20 e frequentemente, dentro do processo integrado com os profissionais, já treinam com os principais jogadores sob os olhares de Mano Menezes.

Entretanto, outros atletas mais jovens são apontados como possíveis promovidos na sequência como o goleiro Menegon, lesionado, o ala Lucas Rian, os meias Danillo e João Borne e os atacantes Harrley, outro machucado, e Lucca, também devem ascender em breve.

A projeção interna é que todas as novidades sejam oficializadas após a finalização da competição. O planejamento para 2026, mesmo com a mudança de diretoria, o clube passa por processo eleitoral à presidência nas próximas semanas, está sendo montado. Os garotos devem compor o elenco para a disputa da Copa São Paulo, em janeiro, e outros preparados para a fase inicial do Gauchão, marcado para começar na primeira quinzena do próximo ano.