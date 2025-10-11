Grêmio terá três jogadores de volta contra o São Paulo

Carlos Vinícius é um dos nomes que está novamente à disposição. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio terá reforços para encarar o São Paulo na retomada do Brasileirão, após a data Fifa. Atletas que estavam em recuperação no departamento médico voltarão à equipe, segundo o técnico Mano Menezes, que conversou com a imprensa após a goleada de 5 a 0 sobre o Brasil na manhã deste sábado (11).

Dois titulares participaram do jogo-treino e estão novamente à disposição: o volante Cuéllar e o centroavante Carlos Vinícius. Marcos Rocha, que foi preservado da atividade, também voltará.

— A minutagem para Cuéllar foi a mesma do Carlos Vinícius, um na primeira parte e outro na última. Optamos também por não colocar Marcos Rocha, mas vai estar à disposição.

O zagueiro e lateral Gustavo Martins, que não atuou, também estará à disposição, segundo Mano.

— Nosso objetivo era fazer um trabalho para não perder ritmo. É isso que a gente quer nessa hora, ter todos e já na manhã de segunda poder trabalhar visando única e exclusivamente o adversário de quinta-feira, que é o São Paulo — destacou o técnico Mano Menezes.

O volante Cuéllar e o centroavante Carlos Vinicius estiveram em campo por 30 minutos neste sábado. Ambos atuaram pela última vez no clássico Gre-Nal.

Outro nome que poderá reforçar as opções de ataque é Cristian Olivera. O uruguaio apresentou um edema muscular e ficou de fora da viagem para os dois jogos em São Paulo e da convocação da seleção uruguaia. Esteve em campo no segundo tempo do jogo-treino e participou sem maiores restrições.

Situação de Volpi

O goleiro Tiago Volpi não deve atuar contra a equipe paulista, pois trata um trauma na coxa. Essa lesão o impede de participar de atividades no campo, para evitar novos choques em contato com o gramado.

A comissão técnica tem conversado com o jogador, e ainda não há uma previsão oficial de retorno.

Ausências para encarar o São Paulo

O Grêmio ainda aguarda um posicionamento do STJD pelo pedido de anulação dos cartões do zagueiro Kannemann e do lateral Marlon, recebidos contra o Bragantino. A Procuradoria atendeu o pedido do clube, em caráter liminar, mas ainda depende de uma decisão do presidente do órgão.

Na mesma partida, o atacante André Henrique também foi advertido com cartão amarelo, por reclamação. Como o jogador estava pendurado, ele precisará cumprir suspensão nesta próxima rodada.







