Grêmio terá três candidatos na eleição para presidente; veja os nomes nas chapas

Prazo para inscrição das candidaturas encerrou nesta sexta (24) Renan Mattos / Agencia RBS

Os candidatos à eleição presidencial do Grêmio estão definidos. Nesta sexta-feira (24), três chapas confirmaram inscrição e concorrerão no pleito do dia 30 de outubro no Conselho Deliberativo do clube.

Confira os candidatos pela ordem de inscrição

Chapa Caleffi - juntos pelas três cores

Presidente: Paulo Caleffi

Vice-presidentes: Antônio Vicente Nunes, Luigi Gerace, Pedro Dalmagro, Ricardo Sessegolo, Richard Gurski e Roger Fischer.

Chapa Grêmio de novo

Presidente: Jorge Bastos

Vice-presidentes: Donato Hubner, Gabriel Mello, Flavio Vasconcellos, Luiz Jacomini, Maurício Pereira e Rodrigo Karan.

Chapa Odorico com apoio de Celso Rigo

Presidente: Odorico Roman

Vice-presidentes: Antonio Dutra Junior, Carlos Dressler, Eduardo Schumacher, Fábio Rigo, Juliano Franczak e Paulo Grings.

*Uma reunião da comissão eleitoral na próxima segunda (27) definirá a numeração de cada uma das candidaturas.

Como será a eleição no Conselho Deliberativo?

Na primeira eleição, em 30 de outubro, os candidatos participam da eleição entre os conselheiros. Cada chapa precisará superar a cláusula de barreira de 20% dos votos para avançar para a segunda etapa da eleição, que ocorrerá entre os associados do clube no dia 8 de novembro.

O próximo presidente e seu Conselho de Administração serão responsáveis pela gestão no triênio 2026-2029.