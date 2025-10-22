Grêmio

De volta
Notícia

Grêmio terá retorno de atacante para a partida contra o Juventude

Comissão técnica liberou André Henrique da partida contra o Bahia em razão do nascimento de seu primeiro filho

Saimon Bianchini

Rádio Gaúcha e Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS