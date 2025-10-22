Grêmio terá retorno de atacante para a partida contra o Juventude

André Henrique volta a estar à disposição de Mano Menezes. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio deverá ter alguns retornos para enfrentar o Juventude, neste domingo (26), pelo Brasileirão. O atacante André Henrique, que foi liberado da partida contra o Bahia por questões particulares, já está reincorporado ao elenco. Ele deverá ser alternativa a Carlos Vinicius.

O motivo da ausência no Nordeste, na derrota por 4 a 0, foi nobre para o jogador de 23 anos: o nascimento do primeiro filho, ocorrido nos últimos dias. Mano Menezes e os dirigentes permitiram a permanência do atleta no Rio Grande do Sul pelo momento importante na vida pessoal.

Desde a reapresentação, na última terça-feira (21), no CT Luiz Carvalho, André Henrique treina normalmente. Ele retoma a rotina da passagem pelo Grêmio como alternativa ao titular, Carlos Vinicius.

Entretanto, já que o Tricolor tem muitos desfalques, a volta é celebrada por ser mais uma peça ofensiva para a conclusão da competição. O atacante tem 10 gols e cinco assistências em 65 partidas.

André Henrique jamais teve uma longa sequência como titular e sempre é utilizado pontualmente no decorrer dos jogos ou na ausência de outros atletas do setor ofensivo.

Leia Mais O que falta para o Grêmio aumentar a capacidade da Arena em até 3 mil lugares