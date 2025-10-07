Grêmio terá duas partidas na Arena em outubro; veja datas

O próximo jogo do Grêmio, na Arena, acontece no dia 16, contra o São Paulo. Renan Mattos / Agencia RBS

Depois da derrota para o Bragantino no sábado (4), o Grêmio volta a campo outras três vezes em outubro, após a data Fifa. A paralisação do Brasileirão para os amistosos da Seleção começou nesta segunda (6) e vai até o dia 14.

Dos três jogos, dois serão em casa. O time de Mano Menezes atualmente está na 13ª posição, com 33 pontos.

O próximo compromisso tricolor é contra o São Paulo, na Arena, na outra quinta-feira (16). Em seguida, o Grêmio viaja para enfrentar o Bahia, no domingo (19). O mês se encerra no dia 27, uma segunda-feira, contra o Juventude em Porto Alegre.

Depois dessa sequência, restarão apenas mais oito jogos, entre novembro e dezembro, para o fim da temporada.

Restante dos jogos do Grêmio em outubro

Quinta-feira (16), às 19h: Grêmio x São Paulo (28ª rodada)

Grêmio x São Paulo (28ª rodada) Domingo (19), às 20h30min: Bahia x Grêmio (29ª rodada)

Bahia x Grêmio (29ª rodada) Segunda-feira (27), às 20h: Grêmio x Juventude (30ª rodada)