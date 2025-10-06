Grêmio tem três desfalques confirmados por suspensão para encarar o São Paulo

Marlon está suspenso por ter levado o terceiro amarelo. Ari Ferreira / Bragantino/Divulgação

Além das polêmicas de arbitragem e o resultado de derrota para o Bragantino, o Grêmio deixou Bragança Paulista com mais um saldo para a sequência da equipe: o número de atletas suspensos para a rodada de retomada após a data Fifa.

O primeiro caso envolve o zagueiro Kannemann, expulso em dos lances polêmicos da partida. O argentino recebeu cartão vermelho direto na parte final do primeiro tempo. O árbitro considerou conduta violenta do zagueiro do Grêmio contra Pedro Henrique, dentro da área, antes de uma cobrança de falta na intermediária.

O lateral Marlon e o atacante André Henrique, que estavam pendurados, foram advertidos com cartões amarelos e também precisarão cumprir suspensão. No caso de André Henrique, o cartão foi aplicado quando ele estava no banco de reservas, por reclamação.

Com isso, o trio já é desfalque certo para a partida contra o São Paulo. O time paulista será o primeiro adversário após a pausa para data Fifa. O confronto será no dia 16, às 19h, na Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão.