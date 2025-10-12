Grêmio tem setor com ingresso promocional para a partida contra o São Paulo

No sábado (11), 14 mil gremistas acompanharam o jogo-treino contra o Brasil de Pelotas. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio faz promoção de ingressos em um dos setores da Arena para a partida contra o São Paulo, que vai marcar a retomada no Brasileirão após a data Fifa. O confronto será nesta quinta-feira (16).

Em ação alusiva ao Outubro Rosa, as entradas para o setor Gramado Sul custam R$ 60. O valor corresponde à entrada inteira. Sócios ainda contam com desconto de acordo com a modalidade de associação.

A venda de ingressos já começou para os associados através do site da Arena. A partir das 10h desta segunda-feira (13), a comercialização também estará disponível para o público em geral. Os valores variam de R$ 20 até R$ 150.

Após a data Fifa, a retomada da equipe gremista no Brasileirão será nesta quinta-feira (16), às 19h, diante do São Paulo.

Sequência de partidas

Este será o terceiro evento no estádio em um período de seis dias. No último sábado (11), 14 mil gremistas acompanharam a vitória gremista em jogo-treino diante do Brasil de Pelotas, por 5 a 0.

Nesta segunda-feira (13), será a vez da decisão do Brasileirão sub-17. O jogo de ida entre Grêmio e Atlético-MG também terá a Arena como palco, a partir das 20h, também com promoção de ingressos.

Os valores dos ingressos para Grêmio x São Paulo

Valores para Grêmio x São Paulo. (Divulgação/Arena)