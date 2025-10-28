Grêmio tem quatro jogadores com contrato somente até dezembro

Edenilson, que completa 36 anos em dezembro, é um dos que tem situação idenfinida. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Quatro jogadores do Grêmio estão entrando nos seus últimos dois meses de contrato com o clube em novembro. Marlon, Edenilson, Alex Santana e Enzo vivem situações diferentes neste momento, com a maioria ainda incerta sobre seu futuro na Arena.

A situação é reflexo do momento do Departamento de Futebol, que opera em meio a indefinições à espera do resultado da eleição presidencial do clube, que afetará diretamente os planos do Tricolor para 2026.

Confira a situação de cada um dos jogadores.

Marlon

Único dos cinco com algo já encaminhado, o lateral-esquerdo se firmou como um dos pilares do time na atual temporada. O jogador bateu a meta de 25 partidas pelo Grêmio no Brasileirão, cláusula imposta pelo Cruzeiro para emprestá-lo, e deverá ser comprado. O pagamento de R$ 19 milhões aos mineiros deve ser realizado pela próxima gestão do Tricolor nos dois próximos anos, em 11 prestações.

Edenilson

Outro titular em final de contrato é Edenilson. O meio-campista, que completa 36 anos em dezembro, assumiu a titularidade recentemente. Há desejo do atleta em permanecer no clube, mas qualquer movimento dependerá da comissão técnica e também da próxima direção do Grêmio. O Tricolor não anunciou qualquer cláusula de renovação automática por metas.

Alex Santana

O volante não conseguiu se firmar no Grêmio e a tendência é que ele seja devolvido ao Corinthians. Atualmente lesionado, o atleta poderá atuar novamente na segunda quinzena de novembro depois de recuperação de problema muscular, mas deve se despedir do Tricolor no final de dezembro.

Enzo

Último reforço do ano, Enzo, também de 23 anos, é outro sem perspectiva de futuro no Grêmio. Trazido do CSA-AL, algoz gremista na Copa do Brasil, ele é reserva de Marlon e Lucas Esteves, mas só foi relacionado em três partidas desde a chegada, sem ter entrado em campo. Assim, apesar da opção de compra no seu contrato, ele deve ser devolvido ao CSA em dezembro.

Mais incertezas

Além dos cinco jogadores, o Tricolor definirá nos próximos meses a renovação ou saída de Mano Menezes. O treinador tem cláusula de renovação automática caso conquiste vaga à Libertadores, mas já declarou que só permanecerá caso a próxima direção deseje.

As eleições presidenciais do Grêmio devem ser definidas até 8 de novembro, após o segundo turno no voto do associado.