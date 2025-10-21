Grêmio tem primeiro desfalque confirmado para a partida contra o Juventude

A ideia da comissão técnica é permitir que Marcos Rocha tenha um tempo adequado de recuperação. Renan Mattos / Agencia RBS

O lateral Marcos Rocha é o primeiro desfalque confirmado do Grêmio para a partida contra o Juventude. As equipes se enfrentam no próximo domingo (26), na Arena, pela 30ª rodada do Brasileirão.

O atleta de 36 anos realizou exames no retorno a Porto Alegre que apontaram uma lesão de Grau II-A no adutor da coxa esquerda. Assim, por precaução, ele será preservado no confronto com o time da Serra.

A ideia da comissão técnica é permitir que Marcos Rocha tenha um tempo adequado de recuperação do desconforto muscular sentido ainda no primeiro tempo da derrota para o Bahia, em Salvador. O lateral-direito pediu substituição antes dos 20 minutos da etapa inicial e, após o jogo, confirmou o problema.

— Já vinha com um incômodo no adutor, eu estiquei a perna, a perna acabou ficando um pouco presa no gramado, aí por precaução preferi pedir para sair porque não iria contribuir naquele momento para a equipe. Já fiquei de fora de uma partida ou duas por causa desse desconforto. Nada muito grave, mas vem incomodando, e hoje (contra o Bahia) de novo incomodou— disse Marcos Rocha após a derrota para o Bahia.

Depois do duelo com o Juventude, o Grêmio volta a campo no dia 2 de novembro, contra o Corinthians, em São Paulo. Essa partida poderá marcar o retorno de Marcos Rocha à equipe titular.

Prováveis retornos

Para o confronto diante do Juventude, o técnico Mano Menezes deve contar com os retornos de Alysson e Arthur, ambos preservados da viagem a Salvador.

O goleiro Thiago Volpi, recuperado de dores na perna, também deve retomar à titularidade. Na lateral direita, Gustavo Martins e João Lucas surgem como opções.

Após a folga na segunda-feira (20), o elenco gremista se reapresenta na tarde desta terça-feira (21), no CT Luiz Carvalho, para iniciar a preparação para o compromisso de domingo pelo Brasileirão.