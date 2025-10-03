Grêmio tem dúvida no ataque para enfrentar o Bragantino

Amuzu ainda tem condição de cerca de 45 minutos em campo, Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio tem uma dúvida principal no ataque para enfrentar o Bragantino, neste sábado (4). A partida acontece às 18h30min, no Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

O último treino em São Paulo foi realizado nesta sexta-feira (3), no CT do Corinthians. A reportagem de Zero Hora apurou que os jogadores ainda não foram comunicados da escalação que iniciará o confronto.

A principal dúvida é o substituto de Alysson, suspenso. Em função da condição física, Amuzu e Riquelme, que chegaram a ser cotados, devem começar o jogo no banco de reservas.

O belga ainda tem condição de cerca de 45 minutos em campo. Já o garoto da base gremista recém está voltando de lesão muscular e inspira cuidados.

Tendo em vista estas situações, crescem as chances de uma titularidade de Cristaldo. Contudo, a definição por parte da comissão técnica só deve ocorrer horas antes da partida.

Um provável time do Grêmio tem Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann, Marlon; Noriega, Arthur, Edenilson; Pavon, André Henrique, Cristaldo.