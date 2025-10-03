Grêmio tem duas novidades na delegação para enfrentar o Bragantino

O zagueiro Viery foi chamado para jogo contra o Bragantino. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio tem duas caras novas na delegação para a partida contra o Bragantino, neste sábado (4). O duelo acontece às 18h30min, no Brasileirão.

O zagueiro Viery e o lateral-esquerdo Enzo foram chamados e integraram o grupo diretamente em Guarulhos. Os dois podem ser relacionados para enfrentar o Massa Bruta.

Três mudanças

O Grêmio não informou nenhuma baixa para o acréscimo dos dois atletas que estavam em Porto Alegre. A maior possibilidade é de que algum outro jogador preservado em Bragança.

Mano fará, pelo menos, três mudanças na escalação inicial. Na defesa, Kannemann e Marcos Rocha voltam à titularidade após terem sido preservados contra o Santos. Alysson recebeu o terceiro cartão amarelo e deve dar lugar a Amuzu.

Provável time