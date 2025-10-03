Grêmio tem duas novidades na delegação para enfrentar o Bragantino

O Grêmio tem duas caras novas na delegação para a partida contra o Bragantino, neste sábado (4). O duelo acontece às 18h30min, no Brasileirão.
O zagueiro Viery e o lateral-esquerdo Enzo foram chamados e integraram o grupo diretamente em Guarulhos. Os dois podem ser relacionados para enfrentar o Massa Bruta.
Três mudanças
O Grêmio não informou nenhuma baixa para o acréscimo dos dois atletas que estavam em Porto Alegre. A maior possibilidade é de que algum outro jogador preservado em Bragança.
Mano fará, pelo menos, três mudanças na escalação inicial. Na defesa, Kannemann e Marcos Rocha voltam à titularidade após terem sido preservados contra o Santos. Alysson recebeu o terceiro cartão amarelo e deve dar lugar a Amuzu.
Provável time
A escalação será definida em treino na manhã desta sexta-feira (3), no CT do Corinthians. O provável time tem Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann, Marlon; Noriega, Arthur, Edenilson; Amuzu, André Henrique, Pavon.