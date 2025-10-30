Grêmio tem disputa aberta na lateral direita para jogo contra o Corinthians

Gustavo Martins quer um lugar no time titular. Alexandre Durão / Grêmio FBPA/Divulgação

O técnico Mano Menezes pode repetir a escalação do Grêmio para o jogo contra o Corinthians. No entanto, a decisão de manter o mesmo time que venceu o Juventude por 3 a 1 depende da definição sobre o titular da lateral direita. João Lucas e Gustavo Martins vêm sendo testados nos treinamentos da semana.

Na vitória sobre o time da Serra, João Lucas foi o escolhido para substituir o lesionado Marcos Rocha. O camisa 2 atuou os 90 minutos e se credencia a ser mantido entre os titulares para o duelo com o Corinthians.

Caso Mano opte por uma formação mais defensiva, poderá escolher Gustavo Martins para o setor. Zagueiro de origem, o jovem formado na base do clube tem sido uma opção recorrente na lateral.

Nos treinos realizados no CT Luiz Carvalho, Mano Menezes vem revezando entre os dois jogadores. Se o treinador entender que a prioridade será reforçar a marcação em Itaquera, Gustavo Martins deverá ser o escolhido para iniciar a partida.

Essa, por enquanto, é a única indefinição na equipe que vai atuar pela próxima rodada do Brasileirão. A tendência é que o restante do time que venceu o Juventude seja mantido contra os paulistas.

Um provável Grêmio tem: Volpi; João Lucas (Gustavo Martins), Noriega, Kannemann e Marlon; Arthur e Dodi; Alysson, Edenilson e Amuzu; Carlos Vinícius.

Na atividade desta sexta-feira (31), Mano Menezes deve definir a escalação que estará em campo contra o Corinthians, domingo (2), às 16h, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa a 11ª colocação, com 39 pontos.