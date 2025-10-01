Grêmio tem data definida para assumir gestão da Arena

Encontro decidiu detalhes da transição. Amanda Ferronato / Grêmio/Divulgação

Conforme antecipou Zero Hora, o Grêmio assumirá a gestão da Arena a partir do dia 1º de novembro. Os detalhes foram definidos em reunião realizada nesta terça-feira (30) na sala da presidência do clube.

No encontro também ficou definido que o vice-presidente Eduardo Magrisso será o responsável por conduzir o processo de transição. O trabalho envolve o alinhamento de diversas áreas estratégicas do clube, como os departamentos Jurídico, Financeiro, Futebol, Comunicação, Marketing, Tecnologia da Informação, Recursos Humanos, Suprimentos, Patrimônio e Operação de Jogos, entre outros.

— É um momento histórico para o Grêmio e para os gremistas, porque, a partir de novembro, o clube assume a administração da Arena com a responsabilidade e a seriedade que sempre marcaram sua trajetória — disse Magrisso antes de reforçar seu objetivo:

— Nosso compromisso é garantir que o torcedor seja sempre bem atendido e que o estádio continue sendo um espaço de orgulho para todos os sócios e torcedores.

Nos próximos dias, outras reuniões serão realizadas para dar sequência aos alinhamentos internos e processos de integração previstos na transição da gestão da Arena para o Grêmio.

Em entrevista ao canal do Tricolor no YouTube, o vice-presidente ressaltou todo o imbróglio vivido desde a inauguração do estádio, principalmente pelos objetivos distintos do clube e da gestora do estádio.

— O Grêmio há muito tempo quer ter a gestão da Arena para poder precificar os ingressos, dependendo do jogo, para poder fazer a conjunção do torcedor que paga ingresso com o seu associado, para cuidar do gramado de forma que esteja sempre impecável e seja um dos melhores do Brasil — enfatizou.

Magrisso destacou que o clube irá absorver a equipe da Arena, responsável por operar o estádio.

Veja a entrevista na íntegra

Melhorias em breve

Antes de entregar a Arena ao clube, o empresário Marcelo Marques deseja fazer uma série de melhorias na estrutura do estádio. Uma das obras importantes será a reforma do gramado.

Também, haverá a instalação de uma nova rede de internet com mais velocidade nas arquibancadas. Novos painéis de LED serão colocados em três anéis, que poderão ser utilizados em ações de publicidade.

Os custos destas reformas já acordadas e de outros pequenos reparos serão pagos pelo empresário, mesmo que só possam ser realizados após 1º de novembro.

