Grêmio tem apenas uma chapa inscrita à eleição da presidência do Conselho Deliberativo; inscrições encerram nesta sexta

Primeiro candidato confirmado é Philippe Jardim, que concorrerá ao lado de Marcio Floriano, como vice-presidente

Zero Hora

