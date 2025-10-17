Grêmio tem apenas uma chapa inscrita à eleição da presidência do Conselho Deliberativo; inscrições encerram nesta sexta

Lista de novos conselheiros foi definida no início de setembro, após deferimento do recurso de uma das chapas. Amanda Ferronato / Grêmio

As inscrições para a eleição à presidência do Conselho Deliberativo do Grêmio chegam ao fim nesta sexta-feira (17). Restando poucas horas antes para o encerramento dos registros das candidaturas, somente uma chapa está inscrita no pleito, que marca mais uma fase importante do processo eleitoral do clube — com próximas etapas decisivas até a escolha do novo presidente do Tricolor, em novembro.

A votação que definirá o presidente e o vice do Conselho ocorrerá na próxima quinta (23), com participação exclusiva dos atuais conselheiros do clube. Para se candidatar, além de ser membro do Conselho, é preciso ser associado do clube há pelo menos 10 anos.

O primeiro candidato confirmado é Philippe Jardim, que concorrerá ao lado de Marcio Floriano, como vice-presidente. A candidatura tem o apoio de 17 movimentos do clube.

O pleito ocorre poucas semanas depois da definição da nova lista de conselheiros eleitos no Grêmio após deferimento do recurso de uma das chapas — o pedido da Chapa 6 foi atendido pela Comissão Eleitoral e o grupo passou a ter mais 15 nomes efetivos. Na eleição do dia 27 de setembro, a Chapa 2 – Celso Rigo e Marcelo Marques – O Grêmio é Nosso somou 61,6% dos votos e teve 120 conselheiros eleitos. Quem também garantiu nomes foi a Chapa 6, que obteve 15,1% dos votos, conquistando 30 cadeiras.

Próximas etapas

Na sequência, no dia 30 de outubro, ocorrerá a votação para aprovação das chapas que disputarão o Conselho de Administração.

Quem somar mais de 20% dos votos dentro do universo de 343 conselheiros aptos a votar, avança para a assembleia de associados. Assim sendo, ocorrerá uma eleição direta entre os sócios no dia 8 de novembro, quando os associados com ao menos dois anos de vínculo poderão votar e definir o novo presidente do clube.

