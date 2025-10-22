Grêmio

Quem joga?
Notícia

Grêmio se anima com volta de Arthur e tem dúvida no ataque para encarar o Juventude

Volante treina com bola e deve atuar, enquanto atacante terá situação física verificada para o confronto do final de semana

Saimon Bianchini

Rádio Gaúcha e Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS