Grêmio se anima com volta de Arthur e tem dúvida no ataque para encarar o Juventude

Arthur está recuperado de desconforto muscular. Lucas Uebel / Gremio.net

O Grêmio teve o segundo treino para encarar o Juventude, nesta tarde, no CT Luiz Carvalho, com uma novidade. Arthur, recuperado de desconforto muscular, participou da atividade. Mas Alysson é dúvida pela questão física. O jovem atacante intensifica o tratamento para tentar atuar.

A sessão, a primeira com quase todos os jogadores no campo, já que a reapresentação teve ênfase de recuperação física para quem atuou na derrota para o Bahia, teve momentos técnicos e táticos.

Além de Arthur, o Tricolor deve contar com retornos como o do goleiro Tiago Volpi, recuperado de edema muscular, e o volante Dodi, que estava suspenso. O lateral Marcos Rocha é baixa em função de lesão muscular. Com isso, Gustavo Martins e João Lucas disputam a vaga na lateral direita.

No ataque, Alysson ainda é dúvida. Ele não treina com bola por desconforto na coxa direita. Ele trata edema na região. Segundo apuração de Zero Hora, o jovem, de 19 anos, faz sessões de fisioterapia em dois turnos e passará por testes que definirão sua presença contra o Ju. Amuzu e Pavon são outras alternativas para as pontas.

O esboço definitivo da escalação deverá testado entre quinta e sexta. O provável Grêmio para o jogo tem: Volpi; Gustavo Martins (João Lucas), Noriega, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Dodi e Arthur; Alysson (Pavon), Edenilson e Amuzu (Pavon); Carlos Vinicius.