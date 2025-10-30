Grêmio realiza hoje primeiro turno das eleições presidenciais; entenda o processo e relembre o histórico das três chapas concorrentes

Votação por parte dos conselheiros ocorre no auditório da Arena. du.drone / Instagram/Divulgação

A eleição no Conselho Deliberativo contará com 351 votos possíveis, sendo 300 de conselheiros eleitos (ou suplentes), 18 natos e 33 jubilados. A votação das chapas começa às 19h, com segunda chamada às 19h30min, em formato presencial e secreto, mediante documento com foto, com seis tablets disponíveis no auditório.

As chapas que alcançarem ao menos 20% dos votos dos conselheiros presentes avançam para a etapa com os associados. A apuração deve durar de duas a três horas até a divulgação do resultado.

O ano eleitoral gremista esteve movimentado muito tempo antes das datas principais. Inicialmente, estavam como pré-candidatos: Marcelo Marques, Paulo Caleffi, Dênis Abrahão e Sérgio Canozzi e Gladimir Chiele.

Agora, apenas um destes — que já havia desistido e voltou atrás — segue na disputa diante de outros dois que não estavam cotados diretamente ao páreo.

Compra da Arena e desistências

Eleição do Conselho Deliberativo

No final de setembro, foram renovadas 150 cadeiras, além de 30 suplentes, do Conselho Deliberativo. Os sócios aptos tiveram seis chapas para escolher. Cada grupo contou com 180 nomes em sua nominata.

Na ocasião, apenas as chapas 2 e 6 ultrapassaram a cláusula de barreira de 15% dos votos e elegeram seus representantes. A Chapa 2, que tinha os empresários Marcelo Marques e Celso Rigo como principais apoiadores, elegeu 120 nomes. Já a Chapa 6, vinculada ao movimento do pré-candidato à presidência do clube, Paulo Caleffi, obteve a segunda maior votação e garantiu 30 conselheiros.

Os resultados, porém, mudaram após a Comissão Eleitoral analisar e atender o recurso de uma das chapas, havendo uma nova distribuição das vagas. Com a decisão: a Chapa 2 passou a ter 105 conselheiros titulares e 21 suplentes; já Chapa 6 fechou com 45 conselheiros titulares e 9 suplentes.

A partir disso, se encaminharam as fase finais do pleito presidencial do clube. Sérgio Canozzi e Gladimir Chiele não seguiram no páreo. A Chapa 2 ficou entre Antônio Dutra Jr., Celso Rigo e Odorico Roman — optando pelo terceiro como candidato oficial.

Assim, ficaram encaminhadas as candidaturas de Paulo Caleffi e Odorico Roman. No dia 13 de outubro, eles participaram do programa Zona Mista, no YouTube de GZH.

Cerca de 10 dias depois, aos 45 minutos do segundo tempo, surgiu uma nova chapa na corrida eleitoral. Ex-vice-presidente na gestão de Paulo Odone, entre 2005 e 2006, Jorge Bastos entrou na disputa juntos de Paulo Caleffi e Odorico Roman.

As chapas do pleito

Chapa 1 - Juntos pelas três cores

Presidente: Paulo Caleffi

Paulo Caleffi Vice-presidentes: Antônio Vicente Nunes, Luigi Gerace, Pedro Dalmagro, Ricardo Sessegolo, Richard Gurski e Roger Fischer

Chapa 2 - Odorico com apoio de Celso Rigo

Presidente: Odorico Roman

Odorico Roman Vice-presidentes: Antonio Dutra Junior, Carlos Dressler, Eduardo Schumacher, Fábio Rigo, Juliano Franczak e Paulo Grings

Chapa 3 - Grêmio de novo

Presidente: Jorge Bastos

Jorge Bastos Vice-presidentes: Donato Hubner, Gabriel Mello, Flavio Vasconcellos, Luiz Jacomini, Maurício Pereira e Rodrigo Karan