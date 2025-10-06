Grêmio publica nota sobre erros de arbitragem e diz ter sido prejudicado 15 vezes; veja vídeo

Pênalti marcado em lance envolvendo Noriega e Bernabei no Gre-Nal é um dos reclamados pelo Tricolor. André Ávila / Agencia RBS

As polêmicas de arbitragem que marcaram a vitória do Bragantino sobre o Grêmio por 1 a 0, no sábado (4), revoltaram torcedores, jogadores, membros da comissão técnica e integrantes da diretoria gremista. Na noite desta segunda-feira (6), o clube publicou uma nota oficial sobre o assunto.

Com a assinatura do presidente Alberto Guerra, o documento menciona que o clube registrou 15 equívocos considerados "significativos" e que influenciaram nos resultados de partidas envolvendo o Grêmio.

Na sequência, foi informado que o clube tomou algumas medidas. A primeira delas trata-se do envio de um ofício ao Departamento de Competições da CBF com o intuito de anular os cartões aplicados a Kanneman (vermelho) e Marlon (amarelo), na última rodada.

Além disso, também é pontuado que o Tricolor irá utilizar dessa indignação para construir um movimento nacional em prol da qualificação da arbitragem.

Ainda, a nota reitera que o executivo de futebol, Luis Vagner Vivian, está no Rio de Janeiro para conversar com a Comissão de Arbitragem da CBF sobre os erros cometidos, assim como medidas para melhorar a condição dos árbitros no Brasil.

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público manifestar sua indignação com a sequência de erros graves de arbitragem que têm prejudicado diretamente o Clube nas competições nacionais ao longo da temporada de 2025.

Somente neste ano, o Grêmio registrou 15 equívocos significativos, devidamente documentados, que influenciaram resultados de partidas e causaram impactos desportivos, econômicos e institucionais.

O episódio mais recente ocorreu no último sábado, 4 de outubro, em Bragança Paulista, durante o confronto contra o Red Bull Bragantino. Na ocasião, dois erros determinantes — amplamente reconhecidos por analistas, torcedores e pela própria comunidade esportiva — alteraram o resultado da partida. A revolta do Clube foi expressa publicamente por atletas, dirigentes e torcedores, inclusive nas redes sociais oficiais do Grêmio.

Diante deste cenário, o Clube comunica as seguintes medidas:

O Grêmio solicitou, por meio de ofício encaminhado ao Departamento de Competições (DCO) da CBF, a anulação dos cartões aplicados aos atletas Walter Kannemann (vermelho) e Marlon (amarelo) na partida contra o Bragantino. O Clube adotará todas as medidas jurídicas cabíveis para evitar que seus atletas e o Grêmio sejam duplamente punidos — primeiro, pelo erro em campo, e depois, pela consequente suspensão na próxima partida. O Grêmio transformará sua indignação em um movimento nacional pela qualificação da arbitragem, com o objetivo de reduzir a margem de erro, preservar a lisura das competições e valorizar o futebol brasileiro. O executivo de futebol, Luis Vagner Vivian, encontra-se no Rio de Janeiro para tratar dos erros cometidos e propor à Comissão de Arbitragem da CBF medidas de qualificação da arbitragem nacional. Iniciativa semelhante já havia sido realizada em maio deste ano, em ação liderada pelo presidente Alberto Guerra e pelo coordenador técnico Luiz Felipe Scolari. Outras ações complementares estão sendo avaliadas e serão divulgadas oportunamente.

O Grêmio reafirma seu compromisso com a ética, a justiça esportiva e a transparência, defendendo não apenas os interesses do Clube, mas também a qualificação da arbitragem e a credibilidade do futebol brasileiro.

Porto Alegre, 6 de outubro de 2025

Alberto Guerra

Presidente – Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

