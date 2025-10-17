Grêmio projeta subida na tabela do Brasileirão, mas mantém cautela por vaga na Libertadores

Rossato sabe da necessidade de o Grêmio subir na tabela. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

No discurso dos dirigentes, o Grêmio buscará, nesta reta final de Brasileirão, a melhor colocação possível na tabela de classificação. Após a vitória sobre o São Paulo, o time se aproximou do G-6 — grupo que hoje garante vaga na Libertadores do próximo ano —, mas a ideia é pensar jogo a jogo, mantendo os pés no chão.

A distância para o G-6 é de sete pontos. No entanto, existe a possibilidade de que esse grupo seja ampliado caso Flamengo ou Palmeiras conquistem a Libertadores e o campeão da Copa do Brasil termine entre os seis primeiros colocados. Nesse cenário, o G-8 também daria vaga para a competição continental. Atualmente, o Grêmio está dois pontos atrás do oitavo colocado, o São Paulo.

Para alcançar esse objetivo, o time de Mano Menezes precisará engatar uma sequência positiva no Brasileirão. O discurso dos dirigentes é de foco total no jogo a jogo, mas com a expectativa de que a evolução demonstrada na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo se reflita também em um avanço na tabela de classificação.

— O Grêmio é candidato a subir na tabela. O Grêmio precisa subir na tabela. Estamos muito felizes com a vitória de hoje (contra o São Paulo). Ainda temos 10 jogos para disputar neste Brasileirão, são 30 pontos em jogo. Temos capacidade para brigar por uma posição melhor — afirmou o vice de futebol, Alexandre Rossato.

Dos 30 pontos ainda em disputa, o Grêmio disputará metade na Arena. Caso vença esses cinco jogos em casa, somaria, no mínimo, mais 15 pontos. Somados aos 36 que atualmente colocam o time na 11ª posição, os comandados de Mano Menezes chegariam a 51 pontos. Historicamente, essa pontuação não garante vaga entre os oito primeiros, o que reforça a necessidade de pontuar também fora de Porto Alegre.

E o próximo compromisso do Tricolor será justamente fora de casa. No domingo (19), às 20h30min, em Salvador, o time enfrenta o Bahia. O Grêmio ocupa a 11ª colocação, com 36 pontos, enquanto o Bahia fecha o G-6, com 43.