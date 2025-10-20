Grêmio projeta retornos de preservados para enfrentar o Juventude, mas teme perda de lateral

Arthur pode voltar contra o Juventude. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

A goleada sofrida para o Bahia na noite de domingo (19) deixou uma preocupação para a próxima rodada, quando o Grêmio vai enfrentar o Juventude, na Arena: Marcos Rocha.

Substituído no primeiro tempo em Salvador, o lateral-direito fará exame médico em Porto Alegre para saber se as dores no músculo adutor da coxa esquerda se transformaram em lesão.

Possíveis voltas

Além dele, o técnico Mano Menezes ainda aguarda pelas recuperações do volante Arthur e do atacante Alysson, que foram preservados do jogo na Arena Fonte Nova.

— Marcos Rocha sentiu um esticão. Tem experiência o bastante para saber que não dava para continuar, mas temos uma semana pela frente e uma semana é bastante tempo. Os outros jogadores todos, provavelmente, vamos ter à disposição. É para não perdê-los por um tempo maior que a gente não os trouxe — projetou o treinador gremista.

Edema e dores

A dupla deixou o gramado mais cedo, na vitória sobre o São Paulo, na última quinta-feira (16). Alysson não teve lesão confirmada, mas um edema. Enquanto Arthur se queixou de dores no músculo posterior da coxa esquerda.

— Eu saí na quinta-feira convicto de que teríamos o Arthur pela conversa que a gente teve, e depois as horas seguintes apontaram para não ter. Em função disso, eu até tinha solicitado para Dodi tomar o terceiro amarelo, senão não teria pedido. Então, as coisas, às vezes, não se confirmam como são as perspectivas — comentou Mano.

Leia Mais Volpi retorna aos treinos e pode reforçar o Grêmio contra o Juventude

Tiago Volpi

O goleiro Tiago Volpi, recuperado de dores na perna, é mais um que tem chances de voltar à lista de relacionados. Mesmo com folga para o elenco, todos eles deverão ir ao CT Luiz Carvalho nesta segunda (20) para acelerar o processo de recuperação.