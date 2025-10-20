Grêmio

Notícia

Grêmio projeta retornos de preservados para enfrentar o Juventude, mas teme perda de lateral

Experiente Marcos Rocha deixou a derrota para o Bahia com suspeita de lesão e será submetido a exame médico para a próxima rodada

Filipe Duarte

