Grêmio projeta até 25 mil torcedores contra o Juventude

O Grêmio divulgou a parcial de ingressos vendidos para sócios e não sócios para a partida deste domingo (26), contra o Juventude, às 16h, na Arena. São esperados até 25 mil torcedores no confronto decisivo para se afastar da zona de rebaixamento.
O Tricolor reduziu os preços do setor Gramado Sul e o equiparou ao mais em conta do estádio: da Arquibancada Norte. O valor depende de cada modalidade associativa, mas para não sócios custa R$60.
Chuva e resultado ruim influenciam no público
A projeção de público, contudo, ficará abaixo da projeção inicial, que era de 40 mil pessoas nas arquibancadas. De acordo com o clube, 15 mil ingressos foram vendidos até o início da tarde deste sábado(25).
A leitura é de que a derrota para o Bahia e também a previsão de tempo para o dia, que indica chuva em Porto Alegre, reduziram o interesse dos torcedores gremistas pelo jogo.