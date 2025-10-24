Grêmio projeta até 25 mil torcedores contra o Juventude

Arena receberá Grêmio x Juventude às 16h deste domingo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio divulgou a parcial de ingressos vendidos para sócios e não sócios para a partida deste domingo (26), contra o Juventude, às 16h, na Arena. São esperados até 25 mil torcedores no confronto decisivo para se afastar da zona de rebaixamento.

O Tricolor reduziu os preços do setor Gramado Sul e o equiparou ao mais em conta do estádio: da Arquibancada Norte. O valor depende de cada modalidade associativa, mas para não sócios custa R$60.

Chuva e resultado ruim influenciam no público

A projeção de público, contudo, ficará abaixo da projeção inicial, que era de 40 mil pessoas nas arquibancadas. De acordo com o clube, 15 mil ingressos foram vendidos até o início da tarde deste sábado(25).