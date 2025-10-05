Grêmio

Lances polêmicos
Notícia

Grêmio prepara ida à CBF e irá solicitar medidas contra a arbitragem 

Um dos pedidos do clube será pelo afastamento do árbitro e do responsável pelo VAR na partida contra o Bragantino

Valéria Possamai

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS