Grêmio prepara ida à CBF e irá solicitar medidas contra a arbitragem 

Tricolor busca manifestação da entidade máxima do futebol brasileiro sobre polêmicas de arbitragem. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Os dirigentes já estão trabalhando nos bastidores e preparam uma série de medidas em decorrência das atuações dos árbitros nos últimos jogos da equipe.

Contra o Bragantino, dois lances capitais da partida foram alvos de protestos: a expulsão de Kannemann e o pênalti polêmico no último lance da partida, que culminou no gol da vitória do time mandante.

Conforme apuração da reportagem de Zero Hora, membros do clube estão em contato com dirigentes da CBF e preparam uma nova ida até a entidade no Rio de Janeiro ao longo desta semana.

Para este encontro, a intenção é apresentar um material vasto para fundamentar as reclamações do clube em relação a lances polêmicos e sobre a definição de algumas escalas de arbitragem.

Além disso, haverá a solicitação para o afastamento do árbitro Lucas Casagrande e de Gilberto Rodrigues Castro Júnior, responsável pelo VAR na partida contra o Bragantino.

— Termos que ir de novo na CBF. Nós já fomos uma vez, já fomos duas vezes, na verdade, e nós vamos ter que ir de novo para sermos ouvidos, para que haja um equilíbrio, pelo menos nas escalas dos árbitros — apontou o diretor de futebol, Guto Peixoto, em Bragança Paulista, e completou:

— Não estou nem pedindo mais equilíbrio dentro do campo. Eu quero que ponham árbitros equilibrados, árbitros que tem boas arbitragens. E tem muitos, não são poucos, são muitos.

Outros caminhos

Vale destacar que, além da ida presencial até a sede da CBF, o clube também tem a prerrogativa de uma audiência virtual com membros da Comissão de Arbitragem para debater lances polêmicos e cobrar explicações. Este protocolo está à disposição dos clubes sistematicamente. Este tipo de encontro é promovido pela entidade a cada segunda-feira, no pós-rodada.

Em casos de questões consideradas mais complexas, também haverá a participação do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), composto pelos árbitros internacionais Nicola Rizzoli (Itália), Néstor Pitana (Argentina) e Sandro Meira Ricci (Brasil), que são responsáveis pela avaliação de jogadas em conjunto com a Comissão da CBF.

Reclamações sobre outros lances

Neste sábado (4), pelas redes sociais, além dos lances contra o Bragantino, o clube afirmou ter sido prejudicado por três erros da arbitragem nas últimas rodadas do Brasileirão.

A publicação faz menção ao gol de Alysson anulado por toque de mão de Edenilson no jogo contra o Santos e aos três pênaltis marcados à favor do Inter.

