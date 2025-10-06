Grêmio prepara "blitz" junto à CBF para reclamar por erros de arbitragem

Dirigentes irão se intercalar em visitas à sede da entidade, no Rio de Janeiro Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O Grêmio pretende aproveitar o período sem jogos pelo Brasileirão devido à data Fifa para intensificar as reclamações contra a arbitragem. Para formalizar a insatisfação, o clube prepara uma "blitz", com dirigentes se intercalando em visitas à sede da CBF, no Rio de Janeiro, nos próximos dias.

A expulsão de Kannemann e o pênalti marcado em favor do Bragantino no último sábado (4), que geraram o afastamento do árbitro Lucas Casagrande, foram motivadores da estratégia. Porém, a direção gremista aponta outros lances em que se sente prejudicada, em partidas anteriores do Brasileirão. Jogos contra o Mirassol e Inter, por exemplo, são citados.

— Acho que vamos ter que ir de novo na CBF. Nós já fomos duas vezes e vamos ter que ir de novo. Para sermos ouvidos, pelo menos, para que haja um equilíbrio na escala dos árbitros. Eu não estou pedindo mais equilíbrio dentro de campo, mas quero que coloquem árbitros equilibrados, que tem boas arbitragens. E tem muitos, não são poucos — declarou o diretor de futebol Guto Peixoto em entrevista concedida ainda em Bragança Paulista.

Desta forma, além do presidente Alberto Guerra, o vice-presidente de futebol Alexandre Rossato e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari devem participar deste "rodízio" que será promovido pelo Tricolor. A primeira visita ocorre nesta segunda-feira (6).