Grêmio

Decepção
Notícia

Grêmio perde para o Atlético-MG no tempo normal e nos pênaltis e deixa escapar o título inédito do Brasileirão sub-17

Depois de vencer por 4 a 1 o jogo de ida em casa, Tricolor é derrotado pelo Galo em Belo Horizonte nos 90 minutos e nas penalidades

João Praetzel

Esportes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS