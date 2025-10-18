Grêmio perde para o Atlético-MG no tempo normal e nos pênaltis e deixa escapar o título inédito do Brasileirão sub-17

O jogo que parecia meramente protocolar para confirmar o Grêmio como campeão brasileiro sub-17 pela primeira vez tornou-se uma partida recheada de nervosismo e apreensão para os gremistas. Depois de golear por 4 a 1 em casa, o Tricolor perdeu para o Atlético-MG por 3 a 0 no tempo normal na Arena do Galo e viu sua vantagem se esvair nos 90 minutos neste sábado (18).

Cauã Soares, duas vezes, e Ronaldo marcaram os gols da equipe mineira no tempo normal e levaram a decisão para as penalidades.

Nas penalidades, melhor para o time mineiro que ficou com o título inédito — 4 a 2. Cauã Soares, João Teixeira, Gutte, Vinicius converteram para o Galo. Iago Valeije, Vitor Ramon fizeram para o Grêmio, mas Harlley parou no goleiro e Gabriel Mec mandou na trave.

O técnico Ruimar Kunzel optou por repetir a escalação que goleou o Galo no jogo de ida na partida de ida por 4 a 1. O maior desfalque dos dois confrontos foi o goleiro Gabriel Menegon, que se lesionou ainda na semifinal contra o Palmeiras em Barueri.

O Tricolor esperava as ações ofensivas do Atlético-MG, que ainda eram tímidas até os oito minutos. Danillo cochilou no meio de campo e permitiu o contra-ataque do time mineiro. A bola ficou com Cauã Soares, que passou por dois marcadores e bateu cruzado. No entanto, o chute passou rente à trave e saiu antes que Jonatas pudesse concluir.

O Galo voltou a assustar aos 11. Samuel Rodrigues recebeu nas costas de Lucas Rian e bateu cruzado, com Vitão fazendo a defesa em dois tempos.

A resposta do Grêmio demorou a aparecer, mas quando surgiu assustou os atleticanos. Aos 20, Roger bateu falta para dentro da área. David Brendo tocou de cabeça e Kaio Assis fez milagre para salvar o Galo.

O zagueiro foi responsável pela segunda chance gremista. Em mais uma cobrança de falta para dentro da área, o camisa 4 mandou por cima do gol dos atleticanos.

Atrás na soma dos placares, o Atlético-MG não desistia de abrir o marcador ainda no primeiro tempo. Em mais um abafa, duas chances desperdiçadas aos 36 minutos. Primeiro, Índio arriscou de fora da área e parou em uma bela defesa de Vitão. Na sobra, Samuel Rodrigues bateu, a bola desviou e foi para escanteio.

E a persistência atleticana deu resultado ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos, Kauã Pascini achou Cauã Soares na pequena área. O centroavante do Galo tocou de cabeça e venceu o goleiro Vitão, abrindo o placar na Arena do Galo.

O Tricolor chegou a empatar a partida no lance seguinte. Lucca apareceu pelo lado direito e cruzou rasteiro para João Borne tocar para o gol. No entanto, o gol foi anulado por impedimento no começo da jogada.

Segundo tempo

O Grêmio voltou para a etapa final do confronto com uma troca. João Borne deixou o gramado para a entrada de Iago Valeije. A primeira grande chance do segundo tempo saiu antes mesmo do ponteiro completar a primeira volta. Lucca recebeu na entrada da área e bateu colocado, com a bola saindo rente à trave do Atlético-MG.

Os mineiros não demoraram a responder. Samuel Rodrigues recebeu na direita, ciscou na frente do marcador e bateu. A bola subiu demais e saiu para tiro de meta gremista.

Os gaúchos tiveram a chance de empatar em duas oportunidades em sequência. Em ambas, parou no goleiro Kaio Assis. O camisa 1 do Galo parou chute de longe e depois em lance de dentro da área.

Mas foi o Atlético que ampliou o placar. Aos 16, Mosquito chutou direto no travessão e a bola sobrou para Cauã Soares. O centroavante bateu de primeira e fez 2 a 0 para o Galo em Belo Horizonte.

O técnico Ruimar Kunzel fez novas trocas, buscando dar novo gás ao time gremista. Saíram Roger, Lucca e Tiago e entraram Vagner, Harlley e John. Mesmo com as caras novas, foi o Atlético que ficou perto de fazer o terceiro gol.

Em jogada pelo lado esquerdo da defesa do Grêmio, Cauã Soares recebeu mais uma vez na pequena área. O camisa 9 do Galo cabeceou direto no travessão do gol defendido por Vitão.

Assim como o Tricolor teve no primeiro tempo, o Atlético-MG marcou, mas teve seu gol de João Teixeira anulado por impedimento.

Nas poucas desatenções dos mineiros, o Grêmio não conseguia marcar. Aos 38, Mec bateu mascado e a bola se ofereceu para Vitor Ramon. O lateral-direito gremista tentou deslocar o goleiro atleticano, mas chutou prensado em cima de Pedro Xavier.

O zagueiro atleticano salvou o Galo em mais uma oportunidade. Aos 41, Harlley saiu do campo de defesa e foi lançado. Quando o atacante entrou na área, Xavier travou a bola e impediu a finalização.

A pressão do Atlético durou até o final. Com o Grêmio recuado, Gutte fez jogada pelo lado direito, limpou dois marcados e chutou direto na trave. E o Galo foi recompensado por não desistir durante os 90 minutos.

Em contra-ataque, Ronaldo recebeu pela direita, conduziu sem sofrer marcação e bateu por cobertura no ângulo esquerdo de Vitão, marcando o terceiro e levando a decisão do Brasileirão sub-17 para os pênaltis.

A derrota faz com que o Tricolor seja o time com mais vice-campeonatos da competição — agora, três.

Os campeões

Com o título, o Atlético-MG entrou para o seleto grupo de campeões do Brasileiro Sub-17. Veja a lista:

Palmeiras: 2 títulos (2022 e 2023)

Flamengo: 2 títulos (2019 e 2021)

Fluminense: 2 títulos (2020 e 2024)

Atlético-MG: 1 título (2025)

Inter*: 1 título (2012)

*Título sob a chancela da Federação Gaúcha, não da CBF

Final do Brasileirão sub-17 — Volta — 18/10/2025

Atlético-MG (3)

Kaio; Samuel Rodrigues, Vitão, Pedro Xavier e Kauã Pascini; Luiz Peu (Vinicius, 39’/2ºT), Índio e Mathias (Gutte, 17’/2ºT); Jonatas (João Teixeira, 17’/2ºT), Cauã Soares e Mosquito (Ronaldo, 30’/2ºT). Técnico: Henrique Teixeira.

Grêmio (0)

Vitão; Vitor Ramon, David Brendo, Luis Eduardo e Lucas Rian (Alexsander, 9’/2ºT); Danillo, Tiago (John, 24’/2ºT) e João Borne (Iago Valeije, INT); Roger (Vagner, 24’/2ºT), Gabriel Mec e Lucca (Harlley, 24’/2ºT). Técnico: Ruimar Kunzel.

GOLS: Cauã Soares (A), aos 47 min do 1º tempo e aos 16 min do 2ºT, e Ronaldo (A), aos 48 min do 2ºT.

PÊNALTIS: Cauã Soares, João Teixeira, Gutte, Vinicius converteram para o Galo. Iago Valeije, Vitor Ramon fizeram para o Grêmio. Harlley Gabriel Mec erraram as cobranças.

CARTÕES AMARELOS: Índio (A), Ronaldo (A) e Harlley (G)

ARBITRAGEM: Daniel Alejandro Hidalgo (RR), auxiliado por Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Antonia Soliane Oliveira dos Santos (RR). VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).