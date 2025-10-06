Grêmio pedirá anulação de cartões sofridos na partida contra o Bragantino

Kannemann recebeu o vermelho no final do primeiro tempo. JOISEL AMARAL / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Grêmio tomará novas medidas com relação à atuação da arbitragem na derrota para o Bragantino, no último sábado. O clube decidiu por pedir a anulação de cartões recebidos por atletas durante a partida em Bragança Paulista.

A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.globo e confirmada pela reportagem de Zero Hora. Os casos envolvem os cartões recebidos pelo zagueiro Kannemann e o lateral Marlon.

A diretoria pretende aproveitar o período sem jogos pelo Brasileirão devido à data Fifa para intensificar as reclamações e formalizar a insatisfação com a arbitragem. Uma visita já está prevista presencialmente na sede da CBF nesta segunda-feira (6).

Um dos casos envolve a situação do zagueiro Kannemman. A expulsão polêmica do argentino ocorreu já na parte final do primeiro tempo. O árbitro considerou conduta violenta contra Pedro Henrique, dentro da área, antes de uma cobrança de falta na intermediária. Kannemann recebeu vermelho direto, mas não houve a marcação de pênalti porque a cobrança ainda não havia ocorrido.

Marlon

O lateral Marlon recebeu amarelo por reclamação. O jogador esteve envolvido no lance polêmico em que foi marcado pênalti a favor do clube mandante.

A medida faz parte de uma série de ações que os dirigentes vêm trabalhando nos bastidores. O clube prepara uma "blitz", com dirigentes se intercalando em visitas à sede da CBF, no Rio de Janeiro, nos próximos dias.