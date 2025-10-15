Grêmio não relaciona Marlon e Kannemann para enfrentar o São Paulo

Kannemann (E) e Marlon (D) estão fora da partida contra os paulistas. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio terá dois desfalques contra o São Paulo nesta quinta-feira (16). O clube ainda não teve a resposta do pedido de anulação dos cartões recebidos por Kannemann e Marlon, contra o Bragantino, já acatado pela Procuradoria, mas não pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Com isso, a equipe foi preparada sem a dupla e a comissão técnica optou por não relacionar ambos para a partida da 28ª rodada do Brasileirão.

A tese jurídica foi apresentada pelo Tricolor na semana passada alegando que as punições foram aplicadas "de forma grosseiramente equivocada". A Procuradoria, no último dia 7, aceitou a argumentação e repassou a decisão ao presidente da entidade Luís Otávio Veríssimo.

Não houve manifestação nos últimos dias sobre a deliberação do assunto até a finalização da preparação. Com isso, a comissão técnica, com o aval do departamento de futebol, decidiu não relacionar a dupla pela remota chance de reversão do caso.

Montagem do time

Wagner Leonardo entra na zaga e Lucas Esteves na lateral esquerda. A lista de relacionados será confirmada pelo Tricolor somente na quinta-feira, mas a reportagem de Zero Hora teve a confirmação da ausência da dupla.

O provável time gremista para enfrentar o São Paulo tem: Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar (Dodi), Arthur e Edenilson; Alysson, Carlos Vinícius e Amuzu.

