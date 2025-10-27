Grêmio mantém meta de alcançar pontuação segura no Brasileirão

Mano não quer ver o time caindo novamente na tabela. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Mesmo assim, a situação ainda inspira cuidados. O time tem encontrado dificuldades para engrenar na competição, e o próximo compromisso, fora de casa, contra o Corinthians, adversário que está logo acima na classificação (paulistas estão em 10º e o Tricolor em 11º lugar), poderá ser determinante para definir os rumos do Tricolor no campeonato.

— Matematicamente, não nos livramos. Então, não estou inventando história. A perspectiva pode ter melhorado muito, mas tem que fazer (pontuação para escapar do Z-4) — disse Mano Menezes após a vitória de domingo (26) sobre o Juventude.

O raciocínio dos dirigentes é semelhante ao do treinador. A ordem é manter o foco no jogo a jogo e tentar, nas próximas rodadas, alcançar a meta de 45 pontos para, então, mirar uma vaga no G-7 ou G-8 do Brasileirão e sonhar com o torneio continental.

A sequência do Grêmio até a parada para a próxima data Fifa não será das mais fáceis. No domingo (2), em Itaquera, o Tricolor enfrenta o Corinthians.