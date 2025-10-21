Grêmio liga sinal de alerta para o Z-4 e jogo contra o Juventude ganha ares de decisão

Mano quer o time avançando na tabela do Brasileirão. Lucas Uebel / Grêmio

O término da 29ª rodada do Brasileirão, marcada por vitórias de dois integrantes do Z-4, acendeu o sinal de alerta no Grêmio. A distância para a temida zona de rebaixamento caiu para cinco pontos. Assim, o confronto com o Juventude, no próximo domingo (26), na Arena, ganhou contornos de decisão.

O triunfo do Vitória sobre o Santos, na Vila Belmiro, levou a equipe baiana aos 31 pontos, ocupando a 17ª posição e abrindo a zona de rebaixamento. O Grêmio, por sua vez, aparece em 12º lugar, com 36 pontos conquistados até o momento.

Apesar de ainda existir uma diferença razoável em relação à parte inferior da tabela, a direção gremista entende a necessidade de o Tricolor retomar o caminho que vinha sendo construído após a consistente vitória sobre o São Paulo.

O principal objetivo, neste momento, é se afastar de vez do Z-4. Uma vitória sobre o Juventude, que integra o grupo dos quatro últimos colocados, faria com que a equipe de Mano Menezes se aproximasse da meta dos 45 pontos, pontuação que, historicamente, garante a permanência na Série A.

Na projeção atual, que pode variar conforme o desempenho dos clubes da zona de descenso, uma pontuação próxima dos 43 pontos já poderia representar uma situação mais segura na luta contra o rebaixamento.

Por isso, o duelo contra o Juventude, domingo, às 16h, na Arena, ganha ares de decisão para o time comandado por Mano Menezes. Vencer a equipe da Serra Gaúcha pode trazer a tranquilidade necessária para que o Grêmio se firme na faixa da tabela que garante vaga, por exemplo, na Copa Sul-Americana.

A disputa por um lugar na Libertadores também pode ser reacendida, mas dependeria de uma sequência de resultados positivos, algo que o Tricolor tem encontrado dificuldade em alcançar neste Brasileirão.