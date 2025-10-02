Grêmio leva gol no fim e cede empate para o Santos pelo Brasileirão

Era para ser a vitória da afirmação. Nos minutos finais, uma desatenção do Grêmio custou dois pontos. O empate em 1 a 1 com o Santos mantém a invencibilidade recente, são quatro jogos sem derrotas, mas ficou um gostinho de decepção aos gremistas. Edenilson abriu o placar no segundo tempo. Lautaro Díaz garantiu o empate nos minutos finais.

O ponto somado mantém o Tricolor em 10º lugar ao final da 26ª rodada do Brasileirão. E o próximo compromisso é justamente contra o Bragantino, nono lugar, e uma das equipes que tenta se colocar junto aos gremistas na briga por uma das vagas à Libertadores.

Mano preparou um time com mudanças em todos os setores. Marcos Rocha e Kannemann ficaram no banco, preservados. Gustavo Martins foi lateral-direito, Noriega e Wagner Leonardo jogaram juntos na defesa e Marlon seguiu como o titular do lado esquerdo.

Dodi e Arthur abriram o meio-campo. E para o lugar de Willian, Mano deslocou Pavon para a esquerda e colocou Alysson pela direita. Edenilson e André Henrique completaram a escalação.

A primeira etapa

Sem o talento dos reforços, o Grêmio apostou na velha estratégia de se fechar dentro do seu campo e buscar espaço para contra-atacar. Em todo o primeiro tempo, só uma finalização gremista contra os donos da casa. Com todas as dificuldades do Santos, a estratégia de Mano Menezes deu certo na metade inicial da partida.

Apesar de oito chutes no seu gol, Gabriel Grando precisou fazer apenas uma defesa de maior destaque. Rollheiser, principal destaque técnico do jogo, encontrou espaços com sua movimentação e finalizou com perigo da entrada da área aos 12 minutos do primeiro tempo. O goleiro espalmou a bola para a linha de fundo.

A estratégia gremista quase foi recompensada. Pelo menos por alguns instantes, os jogadores e a torcida do Grêmio comemoraram. Alysson iniciou uma jogada aos 19 minutos. O atacante recebeu na defesa, avançou todo o campo e levou a bola até a área do adversário. O chute encontrou um marcador no caminho. Só que Brazão errou no lance e o atacante aproveitou o rebote para marcar. Mas na revisão do VAR, a arbitragem flagrou o toque de mão de Edenilson.

O último lance de perigo da metade inicial do confronto foi do Santos. Lautaro, aos 24, conseguiu um giro perigoso dentro da área do Grêmio. O chute do centroavante passou por cima do gol de Grando. Sem muita inspiração das duas equipes, e esbarrando em muitos erros técnicos, o placar seguiu 0 a 0 até o final do primeiro tempo.

O segundo tempo

Sem mudanças, o Tricolor seguiu com a mesma estratégia para o segundo tempo. A notícia ruim foi que Alysson matou uma jogada no meio do campo e levou cartão amarelo. O atacante cumprirá suspensão contra o Bragantino, no próximo sábado (4).

Mano já preparava duas mexidas no time quando o Grêmio abriu o placar aos 11 minutos. Pavon foi acionado no lado esquerdo. O cruzamento do atacante encontrou o pé de Edenilson na pequena área. O toque do camisa 8 não deu chances para Brazão. Os dois protagonistas do lance deixaram o campo para as entradas de Amuzu e de Cristaldo.

O placar deveria ter sido ampliado na sequência. Após contra-ataque tramado pela direita, André Henrique recebeu quase na marca do pênalti e não acertou o gol. Uma chance clara aos 16 minutos. Cansado, Arthur deixou o campo para o ingresso de Alex Santana.

O Santos devolveu o favor. Lautaro Díaz recebeu completamente livre na área aos 20. Grando defendeu o chute com o pé. A bola caiu para Tiquinho Soares, que chutou em cima de Wagner Leonardo e depois parou em outra defesa do goleiro gremista. Os jogadores santistas pediram pênalti, mas o árbitro Paulo César Zanovelli mandou o jogo seguir.

De fora da área, Guilherme exigiu boa defesa de Grando. Mano renovou o fôlego do ataque do time. Riquelme e Aravena entraram nos lugares de Alysson e André Henrique. Bem posicionado, o Grêmio soube resistir aos ataques desorganizados e desesperados do Santos nos minutos finais.

Zé Rafael acertou um chute que venceu Grando, bateu no travessão e quicou em cima da linha. Noriega deu um chutão e afastou a bola da área aos 42 minutos de partida. Na cobrança do escanteio, Marlon errou a cobertura e Lautaro aproveitou o rebote para empatar o jogo. A pressão seguiu, mas o sistema defensivo gremista conseguiu segurar o empate.

Resta um último compromisso antes de outra parada no calendário para a data Fifa. Neste sábado, às 18h30min, o adversário gremista será o Bragantino. E outro resultado positivo aproximará ainda mais a possibilidade de manter o Grêmio perseguindo o sonho de vaga à Libertadores.

Confira a narração dos gols da partida:

Brasileirão — 26ª rodada — 1º/10/2025

Santos (1)

Brazão; Mayke (Igor Vinícius, 23'/2ºT), Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar (Souza, 43'/2ºT); João Schimdt (Tiquinho Soares, INT), Zé Rafael e Rollheiser (Robinho, 32'/2ºT); Barreal (Rincón, 23'/2ºT), Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Vojvoda

Grêmio (1)

Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur (Alex Santana, 18'/2ºT), Alysson (Aravena, 33'/2ºT), Edenilson (Cristaldo, 12'/2ºT) e Pavon (Amuzu, 12'/2ºT); André Henrique (Riquelme, 33'/2ºT). Técnico: Mano Menezes

GOLS: Edenilson (G), aos 11 min, e Lautaro Díaz (S) aos 43min do 2º tempo;

CARTÕES AMARELOS: João Schimdt, Gaston Liendo (auxiliar), Escobar, Igor Vinícius (S) ; Arthur, Mano Menezes, Alysson, Alex Santana (G);

ARBITRAGEM: Paulo César Zanovelli da Silva (MG), auxiliado por Nailton Júnior (CE) e Luanderson dos Santos (BA). VAR: Diego Lopez (BA)

PÚBLICO: 9.306

RENDA: R$ 439.188,00

LOCAL: Vila Belmiro, em Santos

Confira na íntegra a coletiva de Mano Menezes:

Próximo jogo

Bragantino x Grêmio

Sábado, 4/10 - 18h30min

27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025

Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista