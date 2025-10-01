Grêmio lança camisa em alusão ao mês da conscientização do câncer de mama

O Grêmio lançou nesta quarta-feira (1º) uma camiseta rosa, reforçando o compromisso com o Outubro Rosa, mês da conscientização da prevenção e diagnóstico do câncer de mama.

A iniciativa é realizada em parceria com a Femama (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama). Parte do valor arrecadado com as vendas será destinado ao Imama (Instituto da Mama RS).

— Esta camisa simboliza uma causa que impacta milhões de pessoas e famílias, e buscamos, com ela, estimular a reflexão e a ação de todos os nossos torcedores. O futebol é um poderoso instrumento de transformação, e o Grêmio segue empenhado em utilizá-lo para contribuir com temas que importam para a sociedade — destaca o executivo de marketing, Leandro Figueiredo.

O uniforme, além do rosa, também tem detalhes em preto, como o símbolo da equipe, o logo da Umbro e o patrocinador máster. Na parte interna da gola, consta uma etiqueta da Femama com informações sobre a instituição e a importância da data.

Preço do uniforme

As camisas já estão disponíveis para compra na GrêmioMania Megastore da Arena no site oficial da loja do Tricolor. Os valores variam entre R$ 249,90 e R$ 349,90.

Durante os jogos de outubro, a equipe feminina usará o uniforme rosa nas partidas do Gauchão, contra o Brasil em Farroupilha e contra o Juventude.

O elenco masculino usará o modelo no aquecimento dos jogos pelo Brasileirão, contra Santos e Bragantino.