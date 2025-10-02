Grêmio lamenta empate com o Santos, mas segue invicto fora de casa no returno do Brasileirão

Jogadores do Grêmio saúdam a torcida após o ponto conquistado em Santos. Lucas Uebel / Gremio/Divulgação

A primeira metade da missão São Paulo do Grêmio começou com o empate em 1 a 1 com o Santos. Mesmo com a frustração por deixar dois pontos escaparem nos minutos finais na Vila Belmiro na noite da última quarta-feira (1º), o resultado mantém o indicativo de recuperação do clube no returno do Brasileirão.

O rendimento no segundo turno da competição mostra que jogar fora da Arena não é problema. São quatro jogos. Vitória sobre o Atlético-MG e no Gre-Nal e os empates com Flamengo e Santos. E com o Bragantino como próximo compromisso para fechar o tour paulista antes da data Fifa neste sábado (4).

Pela logística, a delegação gremista deixou a Vila Belmiro rapidamente. Poucas vozes do vestiário explicaram o resultado de quarta. O primeiro a falar foi Gabriel Grando. Responsável direto pelo resultado, pela série de boas defesas, o goleiro reconheceu a frustração com o empate.

— Sentimento amargo, né. Estávamos ganhando. Um descuido nosso. Deixamos dois pontos para trás. Agora o foco é na sequência que virá para termos resultados — comentou o goleiro.

Mano falou na coletiva sobre as ausências no time. Bruno Flores / Agencia RBS

Depois, em entrevista coletiva, Mano Menezes também confirmou o sentimento de ter deixado pontos pelo caminho com o empate. O técnico, no entanto, viu a confirmação da evolução da equipe contra o Santos.

— Pelas ações do jogo, pelo que aconteceu, o ponto é justo. Mas futebol não é jogo de justiça. Naquela hora e naquele jeito, não podemos tomar o gol. A gente sabe que o Santos teve chances, da mesma maneira que tivemos que fazer dois para valer um. O que levamos do jogo. Fomos muito lúcidos, com qualidade para fazer o que queríamos. E quando perdemos jogadores importantes, a equipe não reteve a bola ou encontrou saídas — opinou.

Desfalques prejudicaram atuação do time

Questionado sobre o rendimento do time contra o Santos, principalmente após a saída de alguns dos titulares, Mano citou os desfalques para explicar algumas das dificuldades da equipe.

— Temos 12 jogadores fora. Nenhum time no Brasil vai deixar de oscilar com tantas ausência. E alguns destes são de exceção. Mesmo com outros que entram, se doam, não conseguimos substituir jogadores deste nível. Não temos que criar problemas que não temos. Saio satisfeito com a postura que tivemos. Com qualquer formação, se não reter mais a bola e ceder volume ao adversário, iremos sofrer — disse.

A lista de ausências por motivos de lesão contra o Santos tinha Tiago Volpi, Balbuena, Rodrigo Ely, João Pedro, Villasanti, Cuéllar, Willian, Monsalve, Cristian Olivera, Braithwaite e Carlos Vinícius. Além dos 11 jogadores que não viajaram, Kannemann e Marcos Rocha ficaram no banco de reservas por preservação.

Para a partida deste sábado, contra o Bragantino, Mano deve ter o retorno de dois titulares. Kannemann e Marcos Rocha, preservados, retornam ao time. Mas o técnico perdeu Alysson, que levou cartão amarelo contra o Santos e cumpre suspensão.