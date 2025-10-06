Grêmio inaugura novo espaço no CT Luiz Carvalho

O Grêmio inaugurou na noite desta segunda-feira (6) uma nova área no CT Luiz Carvalho. Ao lado dos campos, em parceria com a Brahma, o clube construiu um espaço para receber a imprensa, torcedores e também abrigar os analistas de desempenho durante os treinamentos.
Além de funcionar como espaço de observação das atividades, a área também pode ser usada como local para confraternização dos atletas.
— São mais de R$ 13 milhões investidos em melhorias no CT nesta gestão. Será importante para receber a imprensa, a torcida e nossos profissionais. Ajudará muito a observar o trabalho em campo — disse o presidente Alberto Guerra.
Anteriormente a área contava com um espaço para a imprensa acompanhar os treinamentos. Mas como as atividades passaram a ser fechadas para os jornalistas, funcionários do clube utilizavam a estrutura.
O prédio erguido também será utilizado pelo clube para eventos com sócios e outros parceiros do Grêmio.
