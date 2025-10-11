Grêmio goleia o Brasil de Pelotas em jogo-treino na Arena

Com mais de 14 mil torcedores na Arena, e a arrecadação de cerca de cinco toneladas de brinquedos para serem doados, o Grêmio goleou o Brasil de Pelotas por 5 a 0 em jogo-treino realizado na manhã deste sábado (11). Amuzu, Alysson (duas vezes), André Henrique marcaram os gols do primeiro tempo da atividade. Jardiel ampliou o placar na segunda etapa.
Mais importante do que o placar, a principal notícia do trabalho foram os retornos de Carlos Vinícius, Cuéllar e Cristian Olivera. Marcos Rocha foi preservado, mas deve ter condições de jogar contra o São Paulo, na quinta-feira (16).
O primeiro tempo da atividade começou em um ritmo mais lento. O time inicial teve Gabriel Grando; João Lucas, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi, Arthur, Alysson, Edenilson e Amuzu; Carlos Vinícius.
Mesmo com força máxima disponível, o Grêmio não fez muita pressão sobre o Xavante. As principais investidas se concentraram no lado esquerdo, setor pelo qual saiu o primeiro gol. Amuzu recebeu de Edenilson, ganhou no corpo do defensor e chutou cruzado para abrir o placar da atividade.
Veja os gols e os melhores momentos da goleada
Aos 30 minutos, o jogo-treino foi paralisado para hidratação dos atletas. Carlos Vinícius deixou o campo e André Henrique entrou. O centroavante foi o grande destaque da primeira metade do trabalho. Ele deu duas assistências para Alysson marcar.
Alysson iniciou e finalizou a jogada do 2 a 0. Após cruzamento de André Henrique, o atacante completou de letra para ampliar o marcador. Dois minutos depois, a dupla voltou a mostrar sintonia. André Henrique deu bom passe em profundidade para Alysson bater colocado e fazer 3 a 0. No final do primeiro tempo, o centroavante fez o quarto após receber passe de Edenilson na área.
Segundo tempo com reservas
Mano Menezes mexeu em quase toda a equipe para o segundo tempo. O time que iniciou a metade final da atividade teve Gabriel Grando; Camilo, Jemerson, Viery e Enzo; Dodi, Alex Santana, Pavon, Cristaldo e Cristian Olivera; André Henrique. Mano fez duas trocas aos 15 minutos. Cuéllar e o goleiro Jorge entraram para as saídas de Dodi e Gabriel Grando.
Em ritmo bem abaixo em relação ao primeiro tempo, o Grêmio teve menos volume de jogo. Uma das melhores chances saiu em passe de Camilo. O lateral improvisado encontrou Pavon, que escorregou ao tentar driblar o goleiro e perdeu a chance de ampliar o placar.
No final da partida, após parada técnica para hidratação, Jardiel entrou no lugar de André Henrique e marcou o quinto gol. Cristian Olivera arrancou pelo lado direito do campo e fez um cruzamento preciso para Jardiel fechar o placar em seu primeiro toque na bola. O sexto quase saiu em um lance de Enzo. Jardiel finalizou de primeira, mas um defensor Xavante salvou em cima da linha.
