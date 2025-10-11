Grêmio

Sem dificuldades
Notícia

Grêmio goleia o Brasil de Pelotas em jogo-treino na Arena

Com mais de 14 mil torcedores presentes, Tricolor superou o Xavante por 5 a 0, com gols de Amuzu, Alysson, duas vezes, André Henrique e Jardiel

Marco Souza

