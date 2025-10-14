Grêmio goleia Atlético-MG na Arena e fica próximo do título inédito do Brasileirão sub-17

Não bastava apenas largar em vantagem, tinha que golear e encaminhar a taça. Em grande atuação, o Grêmio venceu o Atlético-MG por 4 a 1 e pode até perder por dois gols de diferença no próximo sábado (18), na Arena do Galo, que conquista o seu primeiro título do Brasileirão sub-17.

Pouco mais de sete mil torcedores que foram nesta segunda-feira (13) à noite viram uma grande exibição de João Borne, Roger e Lucca, autores dos gols gremistas. Mosquito descontou para o Galo.

Após eliminar Bragantino e Palmeiras no mata-mata, o Tricolor chegou à final com 12 vitórias, três empates e seis derrotas, além de 49 gols marcados e 35 sofridos. Já o Galo, após despachar Flamengo e Athletico-PR, veio para Porto Alegre também com 12 vitórias, mas com cinco empates e quatro derrotas. Marcou o mesmo número de vezes que a equipe gaúcha, mas sofreu 10 gols a menos.

O show do primeiro tempo

Logo aos dois minutos, o meio-campista Índio, do Atlético-MG, em bonito lance, dominou e bateu com a canhota. A bola passou com muito perigo ao lado da trave direita do goleiro Vitão. Mas a resposta dos donos da casa veio de forma imediata.

Antes dos quatro, Gabriel Mec foi derrubado na intermediária pelo lado esquerdo. Na cobrança da falta, Roger alçou a bola na área, que encontrou a cabeça de Lucca. O goleiro Kaio, que saiu muito mal, teve de ver a bola ir morrer no fundo da rede. Era o gol do Grêmio logo no início da partida e o quinto do atacante na competição.

Após o gol, o jogo seguiu morno, até que aos 14, João Borne pegou a bola ainda no meio de campo, a conduziu até a entrada da grande área. O meia arriscou de direita, mas a bola saiu mascada em direção a linha fundo. Foi a primeira chance do Tricolor após o gol que abriu o marcador.

Aos 16, Índio apareceu novamente com um chute, do mesmo lado do primeiro chute – e novamente de fora da área. Também com muito perigo, a bola, que ia em direção ao gol, acabou sendo desviada para a linha de fundo.

O Grêmio, com blocos baixos, vinha se defendendo bem e atacando quando tinha oportunidades. Aos 27, João Borne caiu no gramado e pediu falta de Samuel Deus. O árbitro Francisco Naydson Albuquerque de Souza ignorou – por um minuto. Na sequência da jogada, o Galo pediu pênalti após Riquelme invadir a área a ser supostamente tocado.

No entanto, o árbitro advertiu o atacante com o cartão amarelo e tão logo a aplicação, colocou a mão no ouvido. Ele estava sendo recomendado ir à cabine do VAR checar a entrada do zagueiro Samuel Deus em João Borne um minuto antes. Após revisão, marcada a falta e expulso o jogador atleticano. Na cobrança, uma pintura de perna esquerda de Roger, no ângulo do goleiro Kaio, que novamente só assistiu. 2 a 0.

O Grêmio, agora com um jogador a mais, resolveu dar show. Quatro minutos depois, João Borne, após receber de Gabriel Mec, arriscou novamente, mas desta vez com perfeição. Um belo chute e três gols de vantagem. Era o 15º gol do meia no torneio de base.

O time de Belo Horizonte mal tinha dado a saída de bola quando Gabriel Mec deu meia-lua em Dylan e chegou livre para marcar o quarto. Porém, o camisa 11 foi derrubado pelo mesmo jogador. O árbitro marcou em direção a cal, mas foi novamente chamado ao monitor. Nele, o apitador cearense viu que o zagueiro do Galo conseguiu encostar na bola antes de derrubar o jovem gremista. Pênalti cancelado.

Aos 49, Cauã Soares cobrou uma falta quase perfeita para os visitantes, mas a bola passou raspando a quina direita do goleiro gremista. Foi a melhor chance do Atlético após sofrer os gols e ser completamente dominado pelos donos da casa.

Segunda etapa

E logo aos três minutos, de novo ele. Lucca faz o quarto e segundo no jogo! Tiago fez boa jogada dentro da área e cruzo. Gabriel Mec desviou e, quase embaixo das traves, atacante não perdoou! Já era goleada na Arena. 4 a 0.

Na saída de bola, veio o primeiro gol dos visitantes. Mosquito recebeu na estrada da área, cortou e chutou forte para descontar. O gol animou os atleticanos, que aos 13 chegou com Samuel Rodrigues. Contudo, o jogador foi prontamente travado por David Brendo na hora da finalização.

Um minuto depois, o Grêmio acertou uma bola na trave com Vitor Ramon. Pouco tempo depois, quase o quinto gol do Grêmio, mas a cabeçada de Lucca passou apenas perto.

Aos 29, Tiago cobrou falta com chute rasteiro e Kaio fez ótima defesa. Logo depois, Gabriel Mec fez excelente passe vertical para Tiago, dentro da área, mas foi bloqueado último momento. O jogo seguiu com a equipe gremista administrando a partida e a grande vantagem obtida ainda no primeiro tempo.

O último lance de perigo da partida veio somente aos 42 minutos, com Adrielson tentando um chute que tinha destino, mas que foi desviado no meio do caminho.

Os minutos finais foram administrados pelo time do técnico Ruimar Kunzel, que presentou o seu torcedor com uma boa atuação em casa e encaminhou muito o inédito título da categoria.

Final do Brasileirão sub-17 — Ida — 13/10/2025

Grêmio (4)

Vitão; Vitor Ramon, David Brendo, Luiz Eduardo (Adrielson 38’/2T) e Lucas Rian (Alexander 27’2t); Danillo (John 9’/2T), Tiago e João Borne (Bernando Ferreira 38’/2T); Roger (Benjamin 38’/2T), Gabriel Mec e Lucca (Iago 27’/2T). Técnico: Ruimar Kunzel.

Atlético-MG (1)

Kaio; Samuel Rodrigues, Arthur, Pedro Xavier e Samuel Deus; Luiz Peu, Índio e Gutte (Dylan 34’/1T); Riquelme (Vieira 41’/2T), Mosquito (Ronaldo 41’/2T)e Cauã Soares (Mathias 18’/2T). Técnico: Henrique Teixeira.

GOLS: Lucca (G), aos 6min do 1T e 3min do 2T, Roger (G), aos 34min do 1T e João Borne (G) aos 38min do 1T e Mosquito (A) aos 4min do 2T.

CARTÕES AMARELOS: Riquelme (A) e Athur (A)

CARTÕES VERMELHOS: Samuel Deus (A)

ARBITRAGEM: Francisco Naydson Albuquerque de Souza (CE), auxiliado por Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (CE) e Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE). VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

PÚBLICO: 7.193

RENDA: R$ 38.260,00

LOCAL: Arena

Próximo jogo

Sábado, 18/10 – 10h

Atlético-MG x Grêmio

Arena do Galo – Final do Brasileirão sub-17 (jogo de volta)