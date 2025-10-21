Grêmio faz promoção para tentar lotar a Arena contra o Juventude

Grêmio avalia condições para levar um grande público ao estádio no domingo. Omar Freitas / Agencia RBS

O Grêmio anunciou nesta terça-feira (21) valores promocionais nos ingressos para a partida contra o Juventude. Há redução no preço no setor do Gramado Sul em virtude do Outubro Rosa. O objetivo é tentar lotar o estádio para o confronto do próximo domingo (26).

De acordo com o comunicado no site do clube, a venda começou nesta tarde, às 14h, para associados. Não sócios podem adquirir entradas a partir da próxima quinta-feira (23), na mesma faixa de horário, conforme disponibilidade.

Há esperanças, pelo horário, condições climáticas e necessidade de vitória que a Arena tenha um público grande. A partida ocorre às 16h do domingo, horário que o Grêmio pouco jogou no Brasileirão, considerado como o mais atrativo para o público do interior e também da região metropolitana.

Cada modalidade associativa tem um determinado desconto. A estratégia da direção foi a de baixar o valor da cadeira gramado sul para o mesmo patamar da arquibancada norte, o setor mais popular, por R$60. A cadeira gold, lugar mais caro, custa R$180.

O Tricolor justifica a promoção pelo Outubro Rosa, campanha de conscientização contra o Câncer de Mama. Nos próximos dias, o clube deverá confirmar a expectativa de público.