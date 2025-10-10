Grêmio estipula prazo para quitação dos salários atrasados

Salários dos jogadores estão em atraso. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio confirma que os salários de setembro, com vencimento nos primeiros dias de outubro, ainda não foram pagos. Os valores referem-se aos acordos financeiros firmados sob o regime CLT. Aos jogadores, os dirigentes prometeram quitar os débitos pendentes já na próxima segunda-feira (13).

No entanto, não se pode descartar que este prazo seja estendido ao longo da semana. A ideia dos dirigentes é de que os salários em atraso sejam regularizados na próxima semana, sem exceção, para que não exista conflito com os direitos de imagem.

O salário registrado em carteira representa cerca de 60% da remuneração total dos atletas. A menor parte, os direitos de imagem, é depositada até o dia 30 de cada mês. No entanto, caso o clube não cumpra o combinado com o elenco, não se pode descartar um atraso também nesse segundo pagamento do mês.