Grêmio espera término da Série B para definir futuro de goleiro

Enquanto o Grêmio define a sua vida na Série A, o Tricolor também aguarda a Série B ser concluída para confirmar o futuro de um jogador. O Athletic-MG disputa tenta evitar o rebaixamento à Terceira Divisão, mas sinaliza interesse em comprar Adriel, que pertence ao Tricolor. O valor está fixado em contrato para aquisição.
Adriel está cedido até o final de novembro, data de encerramento da competição. Os salários são pagos pelo clube mineiro. Há o suporte financeiro de investidores no projeto.
Valores do negócio
O goleiro de 24 anos foi titular em toda a campanha na Série B. São 25 partidas em 33 rodadas, sendo que em duas rodadas ele cumpriu suspensão por expulsão e terceiro amarelo. O rendimento agradou e já houve uma indicação nos bastidores sobre o interesse do Athletic em adquirir o atleta.
O Grêmio fixou em 2 milhões de euros, R$12,5 milhões na cotação atual. A direção mineira garante que a compra poderá ser realizada caso a permanência na Série B seja confirmada. Em paralelo, o atleta está prestes a trocar de estafe, deixando de trabalhar com o agente Pablo Bueno.
O Athletic é o 16º colocado restando cinco partidas para o término da competição. São três pontos de vantagem para o primeiro time na zona de rebaixamento, o Volta Redonda. Adriel deverá ser peça fundamental para assegurar a vaga nos jogos contra América-MG, Avaí, Ferroviária-SP, Coritiba e Paysandu.