Grêmio espera término da Série B para definir futuro de goleiro

Adriel pertence ao Grêmio e está emprestado ao Athletic-MG Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Enquanto o Grêmio define a sua vida na Série A, o Tricolor também aguarda a Série B ser concluída para confirmar o futuro de um jogador. O Athletic-MG disputa tenta evitar o rebaixamento à Terceira Divisão, mas sinaliza interesse em comprar Adriel, que pertence ao Tricolor. O valor está fixado em contrato para aquisição.

Adriel está cedido até o final de novembro, data de encerramento da competição. Os salários são pagos pelo clube mineiro. Há o suporte financeiro de investidores no projeto.

Valores do negócio

O goleiro de 24 anos foi titular em toda a campanha na Série B. São 25 partidas em 33 rodadas, sendo que em duas rodadas ele cumpriu suspensão por expulsão e terceiro amarelo. O rendimento agradou e já houve uma indicação nos bastidores sobre o interesse do Athletic em adquirir o atleta.

O Grêmio fixou em 2 milhões de euros, R$12,5 milhões na cotação atual. A direção mineira garante que a compra poderá ser realizada caso a permanência na Série B seja confirmada. Em paralelo, o atleta está prestes a trocar de estafe, deixando de trabalhar com o agente Pablo Bueno.