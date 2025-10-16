Grêmio envia pedido de apreciação urgente ao STJD para tentar anulação de cartões de Kannemann e Marlon

Objetivo tricolor é dar condições de jogo aos atletas suspensos. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio protocolou nesta quarta-feira (15) um pedido de apreciação urgente ao presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luis Otávio Veríssimo Teixeira. O motivo é a medida liminar acatada pela Procuradoria da Casa sobre a anulação dos cartões aplicados a Kannemann e Marlon.

Os jogadores foram punidos na última rodada do Brasileirão, no dia 4 de outubro, quando o Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Bragantino. O zagueiro foi expulso, e o lateral-esquerdo levou o terceiro cartão amarelo. A partir das decisões, ambos não podem entrar em campo contra o São Paulo, nesta quinta-feira (16).

A arbitragem polêmica rendeu inúmeras críticas e culminou no afastamento do árbitro Lucas Casagrande.

A tese jurídica foi apresentada pelo Tricolor na semana passada alegando que as punições foram aplicadas "de forma grosseiramente equivocada". A Procuradoria, no último dia 7, aceitou a argumentação e repassou a decisão ao presidente da entidade.

O despacho de Luís Otávio Veríssimo Teixeira é necessário para dar o aval à escalação dos dois jogadores. A decisão culminaria em um julgamento futuro do caso pelo Pleno.

Confira o texto do pedido feito pelo Grêmio ao STJD

1. Diante do exposto, e com os elementos adicionais que demonstram a robustez jurídica do pleito, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense reitera seu pedido para que Vossa Excelência, em caráter de urgência, se digne a apreciar e deferir a medida liminar requerida pela Procuradoria.

2. O deferimento é a única medida capaz de suspender os efeitos dos cartões injustamente aplicados aos atletas Walter Kannemann e Marlon Rodrigues Xavier, assegurando sua participação na partida de 16 de outubro de 2025 e, acima de tudo, garantindo que a justiça desportiva prevaleça sobre o erro.

