Grêmio encara o Bahia para manter sonho de vaga na Libertadores

Cuéllar é opção de Mano Menezes para a partida contra o Bahia. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Depois de meses navegando por águas turbulentas no Brasileirão, o Grêmio vê um caminho aberto para conquistar vaga na Libertadores. Depois da vitória sobre o São Paulo, o Tricolor ficou a sete pontos do G-6.

O primeiro clube do bloco de classificação para a competição continental do ano que vem é justamente o Bahia, adversário deste domingo, às 20h30min, na Arena Fonte Nova. Uma vitória gremista em Salvador será passo importante para viabilizar esse objetivo. Por isso, força máxima no Tricolor para a partida válida pela 29ª rodada.

Mano Menezes deve dar sequência ao time que venceu na Arena na última quinta-feira. Mas dois reforços importantes estarão disponíveis. Após cumprirem suspensão, Marlon e Kannemann retornam para a equipe titular. Como Tiago Volpi segue em tratamento, Gabriel Grando terá outra oportunidade. A dúvida que a comissão técnica levará como mistério para Salvador está no meio-campo.

Sem Dodi, suspenso, Mano poderá utilizar Noriega ao lado de Arthur. Assim, a defesa poderia voltar a ter a estrutura dos dois zagueiros canhotos com Kannemann ao lado de Wagner Leonardo. Ou Gustavo Martins voltar a ser titular. Cuéllar também é opção para ingressar na equipe titular, mas o colombiano ainda inspira cuidados para evitar novas lesões.

— Cuellar ainda não está nesse nível que nós gostaríamos. Como tínhamos dois jogadores (o volante e Carlos Vinícius) numa situação muito parecida, escolhemos iniciar com um. Tanto que os dois só jogaram 30 minutos no jogo-treino contra o Brasil-Pel — disse Mano.

Pavon deve ser confirmado como o substituto de Alysson, que deixou a partida contra o São Paulo lesionado. O restante do setor ofensivo deve ter novamente Amuzu, Edenilson e Carlos Vinícius completando a equipe. Enquanto o momento gremista é de afirmação com o rendimento recente, o adversário deste final de semana enfrenta um pouco mais de turbulências.

Se venceu Palmeiras e Flamengo nas últimas semanas, o clube também perdeu o clássico regional para o Vitória. Não conseguiu vencer o Ceará e foi derrotado pelo Vasco. Essa oscilação, no entanto, não preocupa a Rogério Ceni.

— Não dá para dizer que o Bahia não competiu. A gente teve erros, mas o Bahia pressionou, teve controle de jogo. O Vitória conseguiu suas oportunidades muito mais por erros nossos — disse o treinador após o clássico.