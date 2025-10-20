Grêmio é dominado e leva goleada do Bahia na Fonte Nova

Era para ser o jogo da afirmação do Grêmio no Brasileirão. Mas a partida deste domingo (19) foi apenas de decepção para o torcedor gremista. Na Arena Fonte Nova, o Bahia goleou o Tricolor por 4 a 0. E o placar poderia ser ainda pior, mas a falta de pontaria do adversário evitou uma noite ainda mais dolorosa.
Iago, Willian José, David Duarte e Rodrigo Nestor marcaram os gols do confronto. Em 12º lugar, com 36 pontos, a equipe treinada por Mano Menezes perdeu a chance de se aproximar do bloco de clubes na briga pela Libertadores. A distância para o G-6 subiu para seis pontos, com as vitórias de Bahia e Botafogo na 29ª rodada.
Apagão gremista no primeiro tempo
A esperança do torcedor era de ver Mano dar sequência ao time que venceu o São Paulo. Mas a opção da comissão técnica foi de mexer em todos os setores do time.
Zagueiro na quinta (16), Noriega voltou a ser volante. E sem Arthur, Cuéllar iniciou como titular no setor. Ainda sem Volpi, Grando seguiu no gol. A linha defensiva iniciou com Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon.
Pavon, Edenilson e Aravena se somaram a Carlos Vinícius no ataque. Uma escalação que acabou atropelada pelo Bahia no início do jogo. Em nove minutos, toda a estratégia caiu por terra.
Um bate e rebate na frente da área do Grêmio deixou a bola para Tiago em condições de finalizar. O chute passou ao lado do gol defendido por Gabriel Grando, com apenas dois minutos de partida.
No minuto seguinte, o Tricolor não escapou. Marlon errou cobrança de lateral no meio do campo. Ademir disparou pelo lado direito e cruzou para a área. Iago, ex-Inter, apareceu livre e finalizou. Pavon tocou na bola e tirou a chance de Grando defender.
Montado para contra-atacar, o Grêmio ficou sem muita vocação para atacar e buscar o resultado. A única oportunidade gremista do primeiro tempo aconteceu aos sete minutos. Marlon, da intermediária, fez cruzamento para a área. Aravena cabeceou, mas errou o alvo. A bola passou ao lado da goleira.
Atropelando na bola e na parte física, o Bahia ampliou o placar aos nove minutos. Kannemann errou um bote na frente da área, Gustavo Martins afastou a bola sem muita força. Willian José pegou o rebote e marcou um golaço na Arena Fonte. A bola entrou no ângulo e estufar a rede da Arena Fonte Nova.
O Bahia seguiu envolvendo com facilidade a marcação gremista. Aos 13, em lance que começou contra o lado direito defensivo da defesa do Grêmio, os donos da casa fizeram boa jogada. Marlon apareceu a tempo de evitar a finalização de Ademir.
As dores de cabeça de Mano só pioraram aos 16 minutos. Marcos Rocha saiu lesionado. Camilo entrou no lugar do lateral. O volante passou a jogar ao lado de Cuéllar. Noriega virou zagueiro e Gustavo Martins passou a fazer a função de lateral pela direita.
Ademir foi acionado no lado direito, driblou Marlon e arriscou o chute. Grando espalmou a bola por cima do gol aos 39 minutos. Após a cobrança de escanteio, Carlos Vinícius salvou em cima da linha. David Duarte ganhou no alto e Ademir chutou em cima do centroavante gremista.
Pavon protagonizou a última oportunidade de gol gremista do primeiro tempo. Mas Gilberto, aos 45 minutos, evitou que a falta cobrada ao lado da área chegasse ao gol de Ronaldo.
Segundo tempo e mais dois gols do Bahia
Mano resolveu mexer no time ainda no intervalo. Amuzu voltou a campo no lugar de Aravena. Mas o Bahia seguiu muito superior.
Tiago passou com facilidade por Noriega. O cruzamento encontrou Willian José, mas Kannemann evitou o gol ao se atirar de carrinho e interceptar a bola.
Um chute de Camilo da entrada da área deu um susto em Ronaldo. A bola desviou em um defensor do Bahia e forçou o goleiro a ajustar o corpo para evitar o gol.
Após a cobrança de escanteio, o Grêmio cedeu um contra-ataque aos donos da casa após Cuéllar perder a bola duas vezes. Três jogadores da equipe baiana entraram sozinhos na área, mas Camilo evitou o gol em um carrinho preciso em Michel Araújo.
Aos 10 minutos, a jogada do Bahia começou no lado esquerdo de ataque. E chegou até Ademir finalizar, sem marcação, e Marlon evitar o gol de carrinho.
No minuto seguinte, após o rebote da cobrança de escanteio, os donos da casa ampliaram. Wilian José lançou a bola na área e David Duarte cabeceou na frente de Noriega.
Gabriel Grando evitou mais um gol logo depois. Após Marlon cortar cruzamento em cima da linha, Acevedo finalizou e o goleiro gremista fez defesa espetacular para desviar a bola da trajetória do gol.
Mano resolveu mexer no Grêmio. Cristian Olivera entrou no lugar de Pavon. Cristaldo foi a campo na vaga de Cuéllar, mas o argentino ficou como meia e Edenilson recuou para fazer dupla de volantes com Camilo.
Aos 20, o camisa 8 gremista teve ótima oportunidade de descontar. O meio-campista recebeu cruzamento quase na pequena área, mas finalizou por cima do gol de Ronaldo. A última troca feita por Mano foi colocar João Lucas no lugar de Noriega.
Mas a resposta gremista foi apenas um chute de Camilo de fora da área. Ronaldo fez a defesa. A noite em Salvador terminou com goleada baiana. Uma derrota que passou pela escalação, estratégia e até em uma melhor resposta dos jogadores.
Nos acréscimos, outra trapalhada defensiva. Kannemann tentou proteger a bola para Grando. O goleiro não saiu e Rodrigo Nestor tocou para o fundo das redes para fechar a conta: 4 a 0 para o Bahia.
Confira a narração dos gols:
Assista à entrevista do técnico Mano Menezes após a derrota:
Brasileirão – 29ª rodada – 19/10/2025
Bahia (4)
Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos MIngo e Iago; Acevedo, Jean Lucas (Rodrigo Nestor, 22'/2ºT), Ademir (Sanabria, 22'/2ºT), Michel Araujo (Cauly, 28'/2ºT) e Tiago (Kayky, 22'/2ºT); Willian José (Ruan Pablo, 36'/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
Grêmio (0)
Gabriel Grando; Marcos Rocha (Camilo, 16'/1ºT), Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega (João Lucas, 33'/2ºT), Cuéllar (Cristaldo, 17'/2ºT), Pavon (Cristian Olivera, 17'/2ºT), Edenilson e Aravena (Amuzu, INT); Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.
- GOLS: Iago (B), aos 3min, Willian José (B) aos 9min do 1º tempo; David Duarte (B), aos 11min, e Rodrigo Nestor (B), aos 47min do 2º tempo;
- CARTÕES AMARELOS: Iago, Ruan Pablo (B); Camilo (G);
- ARBITRAGEM: Raphael Claus (SP), auxiliado por Danilo Manis (SP) e Brígida Ferreira (AL). VAR: Rodolpho Toski Marques (PR);
- PÚBLICO: 29.356 pessoas;
- RENDA: R$ 806.643,00
- LOCAL: Arena Fonte Nova, em Salvador.
Próximo jogo
Domingo, 26/10 – 16h
Grêmio x Juventude
Arena – Brasileirão (30ª rodada)
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.