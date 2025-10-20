Grêmio

Fiasco em Salvador
Notícia

Grêmio é dominado e leva goleada do Bahia na Fonte Nova

Clube gaúcho caiu para a 12ª posição, com 36 pontos, oito acima do Z-4 e 10 atrás do G-6

Marco Souza

