Grêmio divulga detalhes da lesão de Marcos Rocha; veja a provável data de retorno

Marcos Rocha volta apenas em novembro. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio confirmou, nesta terça-feira (21), lesão muscular em Marcos Rocha. O lateral-direito, de 36 anos, teve constatada um problema de Grau II-A na coxa esquerda. Ele já iniciou recuperação, mas deverá ser baixa para o Tricolor nas próximas semanas.

O exame de imagem, realizado na última segunda (20), detectou a moléstia no adutor longo da perna esquerda. O ala começou a recuperação no clube com os fisioterapeutas.

Apesar da idade, há esperanças da recuperação do atleta ser curta pelo histórico recente. O Grêmio pretende reavaliar Marcos Rocha na próxima semana após o jogo com o Juventude. Existem chances remotas dele estar em campo contra o Corinthians, em São Paulo, em 2 de novembro.

A tendência é que o retorno aconteça somente mais adiante. Antes da parada para a última data Fifa de 2025, a partir de 10 de novembro, o clube enfrentará o Cruzeiro, em casa, e Fortaleza, fora, pelo Brasileirão. A volta da competição ocorre no dia 19 ou 20 de novembro, contra o Vasco, em Porto Alegre.

Por enquanto, Mano Menezes tem duas alternativas para a lateral. João Lucas, que não deslanchou com a camisa gremista na temporada, e Gustavo Martins, zagueiro de origem, que tem sido improvisado com frequência na posição.