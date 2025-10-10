Grêmio define data para eleição presidencial

Eleição para eleger o novo Conselho de Administração. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio divulgou as datas das próximas eleições do Clube. A votação que definirá o novo Conselho de Administração, com a participação dos associados gremistas, está marcada para o dia 8 de novembro. Essa eleição, no entanto, depende que as chapas alcancem a clausula de barreira dentro do Conselho.

Os candidatos interessados em concorrer à presidência terão o prazo a partir do dia 20 para inscrever a chapa. O prazo final para a inscrição será o dia 24 de outubro.

Antes disso, outros pleitos importantes serão realizados. No dia 23 de outubro, os conselheiros elegerão o presidente e o vice-presidente do Conselho Deliberativo. Já no dia 30 de outubro, ocorrerá a votação para aprovação das chapas que disputarão o Conselho de Administração.

Essa primeira etapa, restrita aos conselheiros, é fundamental para definir quais chapas poderão lançar candidatos à presidência do Grêmio. Caso mais de uma chapa alcance 20% dos votos nessa votação, a eleição presidencial será realizada no dia 8 de novembro.