Grêmio dá início à eleição presidencial com clima de disputa acirrada na Arena

As chapas de Paulo Caleffi, Odorico Roman e Jorge Bastos buscam superar o percentual de 20% dos votos dos conselheiros presentes para avançar a disputa junto ao associado do clube. Renan Mattos / Agência RBS

Por alguns minutos, as três forças na disputa pela presidência do Grêmio estiveram reunidas na Zona Mista da Arena. Odorico Roman, da Chapa 2, chegou mais cedo. Em frente a um amontado de repórteres, o dirigente falou rapidamente sobre os pontos da campanha.

A previsão dos apoiadores de Roman é de que ele fará entre 170 e 200 votos entre os conselheiros na votação desta quinta-feira (30) no Conselho Deliberativo.

— Acredito que terá reflexo no pátio — projetou Odorico.

Jorge Bastos chegou instantes antes da entrada de Paulo Caleffi no espaço da imprensa. O candidato da Chapa 3 também demonstrou confiança que alcançará a marca de 20% dos votos válidos necessários para avançar ao segundo turno.

— Tenho 20 votos certos, mas acredito que vamos chegar a 60. Podem existir surpresas — apontou Bastos.

Paulo Caleffi também falou rapidamente com a reportagem. O candidato da Chapa 1 brincou:

— É mata-mata. O importante é passar — disse.

A votação iniciou por volta das 19h30min. As chapas que superarem o percentual de 20% dos votos dos conselheiros presentes avançam para a disputa junto ao associado do clube. A previsão é de que o processo de apuração desta quinta-feira leve de duas a três horas até o anúncio do resultado.

O pleito no Conselho Deliberativo terá um colégio eleitoral de 351 votos possíveis. São 300 conselheiros eleitos (com a possível substituição por suplentes), mais 18 conselheiros natos (ex-presidentes do clube, ex-presidentes e vices do Conselho Deliberativo) e 33 jubilados.