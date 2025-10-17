Grêmio cresce após entrada de Pavon e faz seu jogo com mais finalizações neste Brasileirão

Argentino teve participação decisiva em vitória do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

A volta do Grêmio após a parada da data Fifa veio com uma das melhores atuações na temporada. Nesta quinta-feira (16), o Tricolor superou um início de dificuldades, cresceu após a entrada de Pavon e venceu com autoridade o São Paulo. O centroavante Carlos Vinícius anotou os dois gols do triunfo na Arena.

Como começou

Com Cuéllar ainda com problemas físicos, Dodi foi o companheiro de Arthur na abertura do meio-campo. No ataque, Alysson iniciou na ponta direita com Amuzu na esquerda e Pavon indo para o banco.

O São Paulo iniciou no seu tradicional sistema com três zagueiros e começou com uma proposta clara de explorar o setor direito da defesa gremista.

Dentro da marcação individual que faz o São Paulo, Crespo sempre deixa um jogador adversário livre para ter uma sobra em sua defesa. Na Arena, o escolhido foi Marcos Rocha.

Marcos Rocha tinha liberdade para atacar no começo do jogo. TacticalPad / Reprodução

O São Paulo dava campo para o lateral-direito atacar com a ideia de retomar e atacar as suas costas. Assim, a bola sempre tinha como objetivo Tapia, que abria no espaço deixado por Rocha e partia para o mano a mano contra Noriega.

O São Paulo cricou três boas chances com Tapia no começo do jogo, quando teve uma posse de bola que superava os 60%. Essa superioridade seguiu até que Mano Menezes precisou mexer no setor direito do ataque porque Alysson sentiu lesão. Pavon entrou e mudou o cenário do jogo.

Mais movimentação

Diferente de Alysson que ficava preso na direita e era facilmente marcado pela defesa, Pavon começou a fazer movimentos diagonais que criaram dúvida na defesa do São Paulo. O argentino também teve uma maior contribuição defensiva, o que ajudou a parar os ataques paulitas por aquele setor.

A mudança rapidamente se traduziu em crescimento do Grêmio, que passou a criar chances. Pavon e Amuzu já haviam levado perigo quando o belga chutou da entrada da área, a bola desviou e o centroavante Carlos Vinícius mostrou oportunismo para empurrar para o gol.

O 1 a 0 do primeiro tempo ditou os caminhos da etapa final. Hernán Crespo abriu mão do sistema com três zagueiros e sacou Alan Franco para a entrada de Lucas Moura no intervalo. O Grêmio recuou um pouco seu bloco de marcação e passou a apostar nos contra-ataques.

A medida foi certeira com o time gaúcho tendo espaço para criar chances. O segundo gol veio em pênalti sofrido por Edenilson em jogada que começou com uma roubada de bola de Lucas Esteves. Carlos Vinícius bateu e fez o 2 a 0.

O centrovante, com desgaste, saiu logo depois para entrada de Cristaldo. O argentino perdeu boa chance para o terceiro, o que também aconteceu com Edenilson e Kike Olivera.

Recorde de chutes ao gol

O jogo terminou em 2 a 0, mas com o Grêmio perdendo chances. No total foram 18 finalizações gremistas na partida, a maior marca do time em todo o Brasileirão.

A vitória deixa o Grêmio longe do Z-4 e permite sonhar com vaga na Libertadores. Se repetir a produção ofensiva desta quinta-feira, o Tricolor terá chance de almejar uma vaga em eventuais G-7 ou G-8, que podem garantir lugar na Pré-Libertadores.

O Grêmio volta a campo no domingo (19), às 20h, quando enfrenta o Bahia pela 29ª rodada do Brasileirão.