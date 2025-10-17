Grêmio

Grêmio cresce após entrada de Pavon e faz seu jogo com mais finalizações neste Brasileirão

Tricolor bateu o São Paulo por 2 a 0 na Arena em jogo que mudou de dinâmica com entrada do atacante

Cristiano Munari

